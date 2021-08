PO publikuje nagranie ulicznej sondy. „Sprzedajna kur**”, „Po prostu skur*********"

„Jak nazwać to, co stało się w Sejmie ws. LexTVN? Czy wiesz, że ustawa o podwyżkach przeszła w tym czasie bokiem? Jak to się stało, że Kukiz zagłosował pod dyktando PiS? Posłuchajcie Polek i Polaków” – w taki sposób Platforma Obywatelska zapowiedziała sondę uliczną, w czasie której napotkane osoby wypowiadały się na wspomniane tematy.

„Jakby to nazwać… No robieniem nas w chu** tak zwanego”, „Zmierzamy w bardzo złym kierunku”, „Mogę takiego słowa użyć? Po prostu skur*********” – to tylko niektóre z zarejestrowanych wypowiedzi. – To nie powinno być robione pod dywanem i tylnymi drzwiami – powiedziała w dalszej części krótkiego filmu kolejna osoba.

– Mogę brzydko przeklnąć? Sprzedajna kur**, tyle. Bo najpierw jest przeciwko PiS-owi, a teraz z nimi swoje lody kręci, tak? – komentowała ze śmiechem kolejna kobieta. – PO to jest coś takiego, że jak przywali, to z przodu. A PiS to jest coś takiego, że z przodu głaszcze, a z tyłu nóż wbije. Tyle mogę powiedzieć – stwierdził na zakończenie mężczyzna. Wulgaryzmy zostały ocenzurowane. Do chwili publikacji tekstu nagranie zostało odtworzone ponad 10 tys. razy.

PO opublikowało sondę uliczną. Krytyczne komentarze

W mediach społecznościowych pojawiło się wiele krytycznych uwag. Internauci zwracali uwagę na dobór osób wypowiadających się w sondzie, a także język, którego używali.

„To jest sonda? Siedem osób, które przeklina, a gdzie ludzie, co powiedzą: nie mam zdania! Już nie wspomnę, że ktoś może mieć inne zdanie”, „»Bardzo ładnie« tworzycie hejterską kampanię pełną nienawiści do drugiego człowieka, kimkolwiek byłby”, „Nieprawdopodobne, że Platforma coś takiego umieściła! Oni nawet się już z tym nie kryją, że szczują jednych na drugich. No, bo co takiego się stało i jaki to ma realny wpływ na życie przeciętnego Polaka. Żaden! W takich emocjach chcą trzymać wyborców do wyborów?” – czytamy w komentarzach publikowanych pod nagraniem.

