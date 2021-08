Paweł Kukiz mówi o hejcie. Magdalena Adamowicz: Niech pan nie wyciera sobie gęby moim mężem

Po ostatnim posiedzeniu Sejmu na Pawła Kukiza i dwóch posłów z jego koła wylała się fala krytyki. Po przegranym przez PiS głosowaniu w sprawie odroczenia posiedzenia, to m.in. głosy trzech posłów koła Kukiz’15 w głosowaniu nad reasumpcją przyczyniły się do tego, że Sejm obradował dalej, a niedługo później niższa izba parlamentu przyjęła tzw. „lex TVN”.

Paweł Kukiz odwołał wizyty w mediach. Polityk mówi o hejcie

Dzień później, w czwartek 12 sierpnia, Paweł Kukiz miał być gościem „Graffiti” na antenie Polsat News, ale odwołał wizytę, a zamiast niego w programie wziął udział Jarosław Sachajko. Paweł Kukiz wycofał się też z występu w TVN24, o czym opowiedział portalowi wirtualnemedia.pl. Jak opisał poseł, dziennikarze zwrócili się do niego z propozycją rozmowy, a on postawił warunek, po którego spełnieniu udzieliłby wywiadu. – Odpisałem, że zgodzę się pod warunkiem, gdy publicznie mnie przeproszą za swój wczorajszy „news”, jakobym miał żądać stanowiska wicemarszałka za głosowanie. Już mi nie odpisali – skwitował.

Paweł Kukiz mówił również o hejcie, który się na niego wylał. – Ogólnie to hejt od „piewców miłości i tolerancji” mam znacznie większy, niż Paweł Adamowicz, a portale i... TVN, który tak bardzo śmierć Adamowicza przeżywał, ten hejt podkręcają – powiedział w rozmowie z portalem.

Adamowicz do Kukiza: Niech pan nie wyciera sobie gęby moim mężem

Ta wypowiedź również wywołała wiele komentarzy. Głos w sprawie zabrała Magdalena Adamowicz, żona tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska. „Panie Kukiz, niech Pan nie wyciera sobie gęby moim mężem, bo stoi Pan teraz tam, gdzie stali i stoją inspiratorzy Jego morderstwa” – napisała europosłanka. „Ale mimo to, z całego serca PROSZĘ WSZYSTKICH: DOŚĆ! Siły zbierajmy na walkę o Polskę, nie traćmy ich na hejt” – zaapelowała.

„Porównywanie się przez Kukiza do zamordowanego Pawła Adamowicza jest nieprzyzwoite. Tak po ludzku” – komentował Borys Budka. „Zdradził Kukiz wyborców i dziwi się, że mają pretensje. Sam kiedyś takich polityków nazywał szmatą i K.. – dał przykład. Na Prezydenta Adamowicza był zorganizowany hejt i to mediów publicznych” – zaznaczyła Katarzyna Lubnauer. „Porównywanie się do prezydenta Adamowicza przez tę polityczną kreaturę jest kopaniem dołów w Rowie Mariańskim ludzkiej niegodziwości” – stwierdził Marek Belka.

Beata Kempa oznaczyła Pawła Kukiza we wpisie na Twitterze i dodała: „Trzymajcie się! Dacie radę. Chrońcie tylko najbliższych. Prymitywni agresorzy – jak za Sowietów wiedzą, że najbardziej boli uderzenie w rodzinę i przyjaciół. Zwykli, spokojni i normalni ludzie są z Wami”. „Hejt przypuszczony na Pawła Kukiza przez polityków totalnej opozycji i część mediów jest po prostu obrzydliwy” – napisał Błażej Poboży.

