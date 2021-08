Konfederacja poprze odwołanie marszałek Elżbiety Witek? Stawiają warunki

Przypomnijmy, że po tym, jak w ubiegłą środę, marszałek Witek zarządziła reasumpcję przegranego przez PiS głosowania, opozycja złożyła wniosek o odwołanie polityk z piastowanego przez nią stanowiska. Z informacji Onetu wynika, że teraz opozycja gorączkowo poszukuje poparcia, które umożliwi jej zwycięstwo w głosowaniu. Do tego niezbędne są m.in. głosy posłów Konfederacji.

Konfederacja stawia warunki

Konfederacja poprze wspomniany wniosek wtedy, gdy zostaną spełnione jej warunki. Poseł Konfederacji Robert Winnicki wskazuje na dwa. „Krytycznie oceniamy działalność marszałek Witek, m. in. „mrożenie” ważnych ustaw. Dlatego naszym warunkiem jest pisemne zobowiązanie wszystkich, którzy chcą ją odwołać, że poprą ustawę Stop Segregacji Sanitarnej oraz zablokują Nowy Ład. To są istotne sprawy – nie dzielenie stołków” – napisał na Twitterze.

– Pozostaje jeszcze kwestia nowego marszałka Sejmu. Na pewno nie może być to kandydat lewicowy czy radykalnie liberalny – mówi Onetowi Winnicki. – Nasz przekaz jest jasny. Jeśli opozycja chce innego kandydata na marszałka Sejmu, to są nasze warunki. One nie są do negocjacji – dodaje.

