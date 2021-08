Gowin ma żal do Kaczyńskiego? Wyznał, co zarzuca prezesowi PiS

Czy po tym, jak Jarosław Gowin został odwołany z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii a jego partia ogłosiła opuszczenie koalicji rządowej, ma on żal do Jarosława Kaczyńskiego? W programie „Mówiąc Wprost” były wicepremier ujawnił, co zarzuca prezesowi PiS. Wypowiedział się także na temat ewentualnej współpracy z Donaldem Tuskiem.

– Jestem politykiem, który uważa, że emocje należy odsuwać od działań politycznych. Polityka wymaga twardych kobiet, twardych mężczyzn. Powinniśmy kierować się własnymi przekonaniami, własnym programem, a nie emocjami. Natomiast żałuję, że zamiast realizować dobry program Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński stopniowo kierował nasze rządy gospodarczo w stronę lewicową. Zaczął przywiązywać coraz mniejszą wagę do standardów demokracji – przyznał Jarosław Gowin w programie „Mówiąc Wprost”. Poważnym zarzutem, jaki lider Porozumienia ma do prezesa PiS, jest także „kompletna izolacja Polski na arenie międzynarodowej”. – Jak ma się takiego agresywnego sąsiada jak Moskwa za wschodnią granicą, pomijając zagrożenia migracyjne, które teraz się pojawiły, to nie można mieć równocześnie fatalnych relacji z Berlinem, Brukselą a od ostatniego czasu też z Waszyngtonem. Już w tamtej kadencji przestrzegałem kolegów z PiS, że jednostronne stawianie na relacje tylko z Donaldem Trumpem jest błędem. Niestety, te przestrogi się potwierdziły – akcentował Jarosław Gowin. Czytaj też:

Witek stanie przed Trybunałem Stanu? Gowin: To nie jest wykluczone Pytany przez Joannę Miziołek o to, czy jest szansa, że w przyszłości znajdzie w jednym rządzie z Donaldem Tuskiem, były wicepremier odpowiedział: – Nie tęsknię do Polski sprzed 2016 roku. Byłem członkiem Platformy, byłem w rządzie i wystarczy. Dodał jednak, że docenia Donalda Tuska i jego sprawność polityczną. – To prawdziwy drapieżnik polityczny. Skutecznie skonsolidował nie tylko partię, ale i jej elektorat. Ale ma nad sobą szklany sufit. Jest spora część wyborców, którzy nie akceptują wojny polsko-polskiej. Uważam, że najpierw tacy politycy jak ja, Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia powinniśmy się zastanowić nie nad tym, jak szybko podjąć współpracę, ale jak przekonywać do swoich programów tych, którzy nie chcą polaryzacji, duopolu, tego, by Polska tkwiła w kleszczach personalnego konfliktu Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska – podsumował Jarosław Gowin w programie „Mówiąc Wprost”. Cały program „Mówiąc Wprost” obejrzysz tutaj: Czytaj też:

