Aleksiej Nawalny udzielił pierwszego wywiadu zza krat. Pisał go w listach

Aleksiej Nawalny przebywa obecnie w kolonii karnej nr 2 w Pokrowie. Jego życie sprowadza się obecnie do sprzątania bloku więziennego i czytania listów. Dużą wagę przykłada się też do obowiązkowych seansów z rosyjską telewizją państwową i oglądania programów propagandowych. Ma to „podnosić świadomość” wśród więźniów i odbywa się każdego dnia.

– Czytanie, pisanie lub robienie czegokolwiek innego jest zabronione. Musisz siedzieć na krześle i oglądać telewizję. A jeśli więzień przysypia, strażnicy krzyczą: „Nie śpij, oglądaj!” – relacjonował nawalny.

Opozycjonista wymienił kilka rodzajów produkcji, jakie musi oglądać razem z pozostałymi współwięźniami. Są to nie tylko filmy historyczne, opisujące zwycięstwa Rosjan, ale też sportowe dokonania rodaków i ich triumfy w różnych kategoriach nad Amerykanami czy Kanadyjczykami. Podkreślił, że w kolonii wszędzie wiszą kamery, a całość przypomina mu chińskie obozy pracy.

Kim jest Aleksiej Nawalny?

Aleksiej Nawalny to jedna z głównych twarzy rosyjskiej opozycji. Z wykształcenia jest prawnikiem i finansistą i początkowo wiązał swoją karierę z tą drugą specjalizacją. Od lat angażuje się w działalność polityczną i społeczną, punktując m.in. korupcję w rosyjskich koncernach państwowych.Prowadzi popularnego bloga i dwa kanały na YouTube, na których zamieszcza wyniki swoich prywatnych śledztw dotyczących powiązań korupcyjnych najważniejszych osób w Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina.

17 stycznia 2021 roku został ponownie zatrzymany na lotnisku w Moskwie, dokąd wrócił po kilku miesiącach spędzonych w Niemczech. W berlińskiej klinice Charite dochodził do siebie po sierpniowej próbie otrucia go nowiczokiem. Mimo tego zarzucono mu, że łamał zasady zwolnienia warunkowego i nie stawiał się w określonych terminach na komisariacie. 2 lutego sąd przychylił się do wniosku prokuratury i skazał Aleksieja Nawalnego na 3,5 roku w kolonii karnej. Nawalnemu na poczet kary zostanie zaliczony 10-miesięczny areszt domowy, w którym przebywał od lutego do grudnia 2014 roku. Oznacza to, że odsiadka zostanie skrócona do dwóch lat i ośmiu miesięcy w kolonii karnej.

Postępowanie sięga 2014 roku, kiedy to Aleksiej Nawalny i jego brat Oleg zostali uznani winnymi oszustwa i prania brudnych pieniędzy w tzw. sprawie Yves Rocher. Oleg został skazany na 3,5 roku w kolonii karnej, a Aleksiej usłyszał wyrok 3,5 roku więzienia w zawieszeniu.

