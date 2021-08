Putin przyjął Merkel na Kremlu w rocznicę otrucia Nawalnego. Czekał z bukietem róż

W piątek 20 sierpnia rozpoczęła się ostatnia wizyta Angeli Merkel w Rosji w roli kanclerz Niemiec. Na Kremlu przywitał ją gospodarz, prezydent Rosji. Władimir Putin wręczył Niemce okazały bukiet różowych kwiatów, w którym dominowały róże. Powitanie Angeli Merkel Putin rozpoczął od zapewnienia, że „Niemcy pozostają jednym z głównych partnerów (Rosji – red.) w Europie jak i na świecie” . Podkreślił, że stało się tak również dzięki wysiłkom Merkel, która przez 16 lat piastowała urząd kanclerza RFN.

Putin i Merkel chwalą wzajemne relacje

Prezydent Rosji wychwalał także gospodarcze relacje między krajami. – Uważamy RFN za naszego drugiego po Chinach głównego partnera handlowego – mówił Putin. Przyznał przy tym, że w 2020 roku nastąpił spadek koniunktury, ale pierwsze sześć miesięcy tego roku przyniosło duże ożywienie. Jak zaznaczył, istnieją różne grupy, fora, trwa Rok Niemiec w Rosji; wszystko to stymuluje relacje biznesowe między krajami.

Angela Merkel zaznaczyła, że jej wizyta ma charakter nie tylko pożegnalny, ale i roboczy. – Mamy wiele do omówienia, począwszy od stosunków dwustronnych poprzez tematy z agendy międzynarodowej". Wymieniła tu m.in. sytuację w Lubii czy Afganistanie. – Oczywiście będziemy mówić też o społeczeństwie obywatelskim i organizacjach non-profit. Mamy więc czym wypełnić nasz czas. Jestem bardzo wdzięczna, że otrzymałam tę możliwość (wizyty – red.) – zakończyła oficjalne powitanie Angela Merkel.

Ostatnia wizyta kanclerz Niemiec

Jak podkreśla agencja TASS, to 19. i prawdopodobnie ostatnia wizyta Angeli Merkel w Rosji w roli kanclerza Niemiec. Polityk nie planuje bowiem ubiegać się o kolejną kadencję po wrześniowych wyborach. Po części przeznaczonej dla mediów, politycy kontynuowali rozmowy za zamkniętymi drzwiami. W obiedzie roboczym uczestniczyli m.in. także szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow i Christina Beinhoff, która w gabinecie Merkel odpowiada za sprawy bezpieczeństwa i międzynarodowe.

Spotkanie przywódców Niemiec i Rosji przypadło w rocznicę próby zabójstwa krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego. Opozycjonista został otruty nowiczokiem na pokładzie samolotu. Po odratowaniu go i rekonwalescencji w berlińskiej klinice Charite, Nawalny wrócił do Rosji. Tam aresztowano go, odwieszono karę i umieszczono w kolonii karnej.

