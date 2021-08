Hołownia: Zrobimy wszystko, by marszałek Witek odwołać

Hołownia podkreślał, że jego ugrupowanie będzie się ścigać z PO o jak najlepszy wynik. – Nie planujemy koalicji przedwyborczej z nikim – zadeklarował Hołownia. Po to poszliśmy do polityki, żeby ją robić nową a nie starą – mówił. – Jak pojawiliśmy się, to chcemy politykę zmienić na dobre i na trwałe, niezależnie od tego, ile to zajmie – dodawał.

Po raz kolejny też lider Polski 2050 wyraził przekonanie, że Jarosław Kaczyński słabnie. – Kaczyński jest za słaby, żeby rządzić. Wciąż za silny, żeby oddać władzę. Ale za słaby, żeby przeprowadzić jakikolwiek projekt, sensownie duży, bo będzie musiał do tego ciułać głosy, za nieprzytomną cenę – przekonywał.

– Zrobimy wszystko, by marszałek Witek odwołać – obiecywał polityk. – Złamała wszystkie zasady demokracji, w otwarte oczy kłamała, popełniła oszustwo na oczach całego świata. Jest malowanym marszałkiem, którym rządzi Kaczyński jak chce – podsumował.

