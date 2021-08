Paweł Kukiz stawia PiS ultimatum. „To musi się wydarzyć do końca tego roku”

Paweł Kukiz na antenie Radia Wrocław konkretnie określił, co musi się zdarzyć już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, aby współpracę z Prawem i Sprawiedliwością mógł określać w pozytywny sposób. – Na najbliższym posiedzeniu musi być głosowana ustawa antykorupcyjna, której było już pierwsze czytanie, ustawa przeszła przez komisje. Ta ustawa musi być na tym posiedzeniu uchwalona, żeby można było mówić, że ta współpraca z PiS-em układa się dobrze. Bo ja chciałem powiedzieć, że ta współpraca polega tylko i wyłącznie na wzajemnym uchwalaniu, czy pomocy przy uchwalaniu ustaw – powiedział.

Liderowi Kukiz’15 zależy również na wprowadzeniu m.in. ustawy antysitwowej oraz dotyczącej sędziów pokoju. Polityk wskazał termin, do którego ten scenariusz ma zostać wprowadzony w życie. – (To – red.) musi się wydarzyć do końca tego roku kalendarzowego, bo jeśli się nie wydarzy, to przestaniemy głosować wspólnie z PiS – zapowiedział jednoznacznie.

Paweł Kukiz: Trzech posłów Kukiz’15 decyduje o tym…

Paweł Kukiz został zapytany, czy po zamieszaniu z reasumpcją głosowania na ostatnim posiedzeniu Sejmu, „odechciało mu się polityki”. – Nie. Wręcz przeciwnie. Po raz pierwszy zdarzyła się od 6 lat sytuacja taka, że dzięki tej arytmetyce sejmowej istnieje szansa na zrealizowanie choć w części tych proobywatelskich postulatów, z którymi od 2015 roku idziemy od początku do końca. Po to poszedłem w politykę – stwierdził.

W tej chwili trzech posłów Kukiz’15 decyduje o tym, w którym kierunku pójdzie wszystko. Tzn. od tych naszych trzech posłów zależy, czy Sejm będzie funkcjonował, czy Sejm będzie rozwiązany. I tyle. Tak jest w tej chwili – kontynuował na antenie Radia Wrocław.

