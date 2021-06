PiS podpisał umowę z Kukiz'15. „To jeden z ważniejszych dni w moim życiu”

W marcu 2021 roku Paweł Kukiz mówił dziennikarzom, że „spory między koalicjantami Zjednoczonej Prawicy to dobry moment, by próbować przebić się ze swoimi postulatami”. 31 maja Prawo i Sprawiedliwość podpisało z Kukiz'15 umowę o współpracy programowej. Szef ruchu Kukiz'15 zapewniał, że nie jest to umowa koalicyjna a formacja nie dołączy do Zjednoczonej Prawicy.

14 czerwca Paweł Kukiz i Jarosław Kaczyński wystąpili na wspólnej konferencji prasowej. – Chcemy poinformować, że zostało zawarte porozumienie programowe między PiS a Kukiz’15. To porozumienie zakłada, że my poprzemy szereg ustaw ważnych dla programu Kukiz’15 – zapowiedział Jarosław Kaczyński. Prezes PiS zdradził także szczegóły zawartej umowy. Posłowie Pawła Kukiza poprą pomysły PiS a w zamian za to partia rządząca poprze inicjatywy ruchu Kukiz'15 takie jak sędziowie pokoju, ustawa antykorupcyjna oraz dzień referendalny.

Kaczyński o umowie z Kukizem: Podejmiemy ryzyko

Prezes PiS zaznaczył, że „Kukiz'15 będzie wspierał Polski Ład i to wszystko, co jest potrzebne aby układ polityczny, który dzisiaj jest w Sejmie, trwał”. – To jest przedsięwzięcie bardzo ważne, z punktu widzenia merytorycznego, bo formacja, której przywódcą, twórcą i uosobieniem jest pan przewodniczący Paweł Kukiz ma wiele bardzo interesujących pomysłów, które mogą zmienić jakość polskiej demokracji, jakość polskiego życia publicznego. My podejmiemy ryzyko wprowadzenia tego w życie – zapowiedział Jarosław Kaczyński.

twitter

– To jest ryzykowne, ale my podejmiemy ryzyko wprowadzenia tego w życie, ale oczywiście w taki sposób, żeby w każdym przypadku było to zgodne z konstytucją. Z drugiej strony wsparcie tej grupy, tej formacji, jest dla nas ważne zarówno z punktu widzenia arytmetyki parlamentarnej, ale także oznacza rozszerzenie spektrum politycznego, poglądów osób, do których możemy dotrzeć – dodał prezes PiS.

Kukiz: Umowa zawarta z PiS jest niesamowicie korzystna

Paweł Kukiz zaznaczył, że z jego perspektywy umowa jest bardzo korzystna, ponieważ PiS to obecnie jedyna formacja polityczna, która może przegłosować zmiany ustrojowe. – Chciałbym wyrazić przede wszystkim swoją radość. Pierwszy raz mamy szansę wprowadzenia kluczowych zmian ustrojowych w Polsce. Z naszej perspektywy umowa zawarta z PiS jest niesamowicie korzystna. Pojawiła się szansa wprowadzenia kluczowych zmian ustrojowych, które naprowadzają Polskę na drogę państwa w pełni demokratycznego. To jeden z ważniejszych dni w moim życiu – zadeklarował.

Założyciel ruchu Kukiz'15 zaznaczył, że „jego formacja nie będzie miała problemu z popieraniem Polskiego Ładu”. Podziękował jednocześnie PiS za skorzystanie z kilku pomysłów Kukiz'15 z ubiegłej kadencji – w kwestii kwoty wolnej od podatku czy wykorzystania internetu do konsultacji z obywatelami.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Jak Borys Budka przekąskami i winem „zatkał” krytyków w PO