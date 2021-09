Znany aktor i muzyk ostro o Kukizie: „Teraz jest przypierdkiem PiS i już się tego nie pozbędzie”

Po serialu „Ślepnąc od świateł” Kamil Nożyński na trzy lata zniknął ze świateł reflektorów. Teraz wraca – za kilkanaście dni ukaże się jego debiutancka solowa płyta (wydana pod pseudonimem „Saful”), zaś jesienią odbędzie się premiera filmu „Lokatorka”, w którym gra jedną z ważnych ról.

Nim to się stanie, media wychwyciły jego ostry wpis w serwisie społecznościowym po sierpniowym głosowaniu w Sejmie, w którym grupa posłów Kukiz’15, na czele z samym Pawłem Kukizem, zmieniła zdanie i zagłosowała razem z Prawem i Solidarnością.

„Ja żałuję, że ci kiedyś, kur*wo Kukiz, uwierzyłem. Jesteś najgorszym przykładem z najgorszych przykładów, które przytaczałeś, idąc do wyborów. Można robić dyplomację z twarzą, ty robisz dyplomację z twarzą w gó*nie” – napisał na Instagramie Nożyński.

Zapytaliśmy go o ten mocny wpis, wśród innych tematów, podczas wywiadu, którego aktor i raper udzielił „Wprost”.

– Byłem wyborcą Kukiza od początku, odkąd wystartował w wyborach prezydenckich. Wiem, politykom z zasady nie powinno się wierzyć – ale on wtedy nie był politykiem. Przyszedł gościu antysystemowy, wygłaszał hasła bliżej ludzi. Uwierzyłem i poszedłem za nim. Ale to, co zrobił teraz w Sejmie, jak się zapierał rękami i nogami, robiąc z PiS reasumpcję głosowania… – odpowiedział Kamil Nożyński, podkreślając, że nie lubi polityki, bo za bardzo się nią emocjonuje.

– Nie chodziło tylko o to głosowanie – podkreślił „Saful”. – Paweł Kukiz wcześniej romansował z PSL-em, teraz romansuje z PiS. Choć trudno to nazwać romansem. To raczej wygląda, jakby został przyparty do muru brzuchem do ściany. Teraz Kukiz jest takim przypierdkiem przy PiS i już się tego nie pozbędzie.

Kamil Nożyński podczas rozmowy wbił jeszcze jedną szpilę w Pawła Kukiza, porównując jego działalność z Sejmie z innym muzykiem, który został posłem: Piotrem Liroyem-Marcem.

– Dzięki legalizacji medycznej marihuany, do której doprowadził Liroy, już teraz lekarze mogą przypisywać konopie, które pomagają na nawracające bóle głowy i mnóstwo innych rzeczy. Na marginesie, Piotr Marzec, w przeciwieństwie do Kukiza, to był człowiek, który coś obiecał, że zrobi, przyszedł i to zrobił – powiedział Nożyński.

Główny bohater z serialu „Ślepnąc od świateł” podkreślił jednak, że jego obecna niechęć do Pawła Kukiza i PiS nie oznacza automatycznie, że popiera drugą stronę politycznego sporu w Polsce, czyli lewicę albo Platformę Obywatelską.

– Jeśli chodzi o poglądy polityczne, jestem człowiekiem środka, zwykłym szarym obywatelem, który po prostu chce, żeby było dobrze w tym kraju. Żeby dobrze czuł się każdy bez względu na wiarę, orientację, kolor skóry itp. W ogóle bym nie używał podziału na prawicę i lewicę. Po obu stronach barykady są ludzie o tym samym charakterze. W innych rolach, innych barwach, ale tacy sami – stwierdził aktor i raper.

Kamil Nożyński przyznał także w rozmowie z „Wprost”, że kilka lat temu nagrał krytykujący polityków utwór, pod wiele mówiącym tytułem „Co sku*wysyny robicie z tym krajem”.

– Ale to nie był kawałek o PiS. Tak, ten utwór mógłbym nagrać też teraz i byłby dalej aktualny, ale on dotyczył rządów PO – skwitował „Saful” Nożyński.

Przeczytaj cały wywiad, w którym Kamil Nożyński mówi o swojej nadchodzącej płycie i nowym filmie, ale także m.in. o marihuanie, którą zna od strony naukowej, oraz katastrofie lotniczej, której był świadkiem:

