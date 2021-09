Paweł Kukiz apeluje do Donalda Tuska. „Gwarantuję panu, że zagłosujemy za tym referendum”

Donald Tusk podczas wydarzenia Campus Polska Przyszłości złożył pewnego rodzaju deklarację. – Mogę zadeklarować, że jeśli ja będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach parlamentarnych, jedną z pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie w Polsce – powiedział pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Do tych słów w „Porannej rozmowie RMF FM” nawiązał Paweł Kukiz.

– Jeżeli pan Tusk komunikuje, że pierwszą rzeczą, jaką zrobi, to będą, nie wiem, związki partnerskie, to możemy w tej chwili rozpisać referendum wspólnie z opozycją, z trzema posłami Kukiz’15, które przedyskutuje sprawy światopoglądowe np. naukę religii w szkołach, czy związki partnerskie itd. – powiedział. – I na bazie wyniku referendum, bo to naród powinien przede wszystkim się określić, napisać ustawę w danej kwestii. A jeśli marszałek Witek będzie taką ustawę „mroziła”, to wtedy możemy porozmawiać o odwołaniu marszałek Witek – kontynuował.

Paweł Kukiz do Donalda Tuska ws. referendum

W dalszej części programu Paweł Kukiz zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska. – Panie Tusk, to do pana apeluję w tej chwili, skoro pan pierwszą rzeczą, jaką chce zrobić, to związki partnerskie, to najpierw zróbmy referendum. Ja gwarantuję panu, że zagłosujemy za tym referendum. Po skonsultowaniu się z obywatelami napisze się odpowiednią ustawę i jakoby obywatele zdecydują – powiedział Paweł Kukiz.

