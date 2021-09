Kaczyński spotkał się z Czarneckim. Do sieci trafiło wyjątkowe zdjęcie prezesa PiS

Ryszard Czarnecki spotkał się z Jarosławem Kaczyńskim. Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, który jest także wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej zdradził, że politycy odbyli „długą i poważną rozmowę o polskim sporcie, a w szczególności o polskiej siatkówce”. Europoseł przyznał, że poruszyli także temat ćwierćfinału Mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją.

Do sieci trafiło zdjęcie ze spotkania, na którym Jarosław Kaczyński trzyma w rękach piłkę do siatkówki z podpisami zawodników. Nad głowami polityków widać zdjęcie Lecha Kaczyńskiego.

Mecz Polska - Rosja - gdzie i kiedy?

We wtorek 14 września kibiców czeka siatkarska uczta – już w 1/4 finału ME spotkały się dwie utytułowane drużyny – Polska i Rosja. Mecz w gdańskiej hali rozstrzygnie, która z nich będzie walczyć o medal czempionatu Starego Kontynentu. Polacy do ME przystąpili poturbowani mentalnie po słabym występie na IO w Tokio. Rosjanie swoją przygodę z mistrzostwami Europy zaczęli z kolei od sensacyjnej porażki z Turcją, ale w kolejnych meczach nie ustępowali już pola rywalom. W 1/8 podopieczni Tuomasa Sammelvuo pokonali reprezentację Ukrainy 3:1, a Biało-Czerwoni pewnie triumfowali 3:0 nad Finlandią.

