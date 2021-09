Marek Suski nie wie, ile kosztuje kostka masła? „Zawsze robię zakupy z listy żony”

Marek Suski przyznał w rozmowie z Radiem Zet, że nie wie, ile obecnie kosztuje kostka masła. Polityk tłumaczył, że zawsze, kiedy chodzi do sklepu robi zakupy z listy przygotowanej przez żonę i płaci zbiorczo za wszystko. Dodał, że nigdy nie zdarzyło mu się pójść tylko po to, aby kupić masło. Poseł stwierdził, że na produktach nie ma cen a tylko i wyłącznie kody kreskowe. Na uwagę dziennikarki prowadzącej program, że ceny wszystkich produktów są jawne, a na sklepowych półkach znajdują się informacje o cenach, Marek Suski nie odpowiedział.

Ile kosztuje masło?

Politykowi PiS podpowiemy, że zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Dla handlu, średnia cena kostki masła w lipcu 2021 roku wyniosła 4,94 zł. Od końca 2016 roku ani razu nie spadła poniżej 4 zł, a zdarzało się, że za masło trzeba było zapłacić nawet 6 zł.

Morawiecki i cena chleba

Marek Suski nie jest pierwszym politykiem PiS, który ma problem z podaniem ceny produktów spożywczych. Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Mateusz Morawiecki rozmawiał z dziennikarką „Faktu”. Wówczas padło, zdawałoby się, bardzo proste pytanie – ile kosztuje bochenek chleba. Choć premier odpowiadał na pytanie ok. 90 sekund, kwoty jednak nie podał.

– Pani mnie pyta o ceny w sklepie, ceny rosnące, natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Oni cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną rosną ceny pszenicy, rzepaku, nawet mleka. W związku z tym jest to „miecz obosieczny”. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to dla rolników oznaczałoby to niezwykle trudny czas – mówił, omijając temat ceny chleba.

Czytaj też:

Premier był pytany o chleb, Kosiniak-Kamysz o... cenę wódki. „Pan mnie zapytał akurat o mniej standardowe rzeczy...”