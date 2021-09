Brudziński najpierw z uznaniem o Tusku i „wadze ciężkiej”. Potem: To jest taki wredek

W sobotę 18 września w Płońsku odbędzie się konwencja Platformy Obywatelskiej, która ma zapoczątkować kolejne zmiany pod kierownictwem Donalda Tuska. Jeszcze przed startem tego wydarzenia w RMF FM europoseł PiS Joachim Brudziński był pytany o to, jak wygląda sytuacja u rywali.

– Efekt Tuska działa? – dopytywał prowadzący rozmowę Krzysztof Ziemiec („efekt Tuska” to termin często używany przy ocenie sondaży, od powrotu byłego premiera do polskiej polityki lepsze notowania ma Platforma Obywatelska/Koalicja Obywatelska).

Początkowo Brudziński unikał odpowiedzi, mówiąc:

– Ja nie specjalizuję się w tuskologii. To zostawiam tym wszystkim, którzy na samo nazwisko Tuska dostają maślanych oczu i palpitacji serca. Tusk ani mnie parzy ani grzeje.

Brudziński o Tusku: To jest taki wredek

Były szef MSWiA ostatecznie jednak podjął się oceny Donalda Tuska. – Postrzegam go jako polityka skutecznego, jako polityka o cięższej wadze niż wymienieni wcześniej politycy (Brudziński mówił m.in. o pośle Szczerbie), ale dostrzegam w nim też to, co jest w nim negatywne – powiedział.

Co dostrzega Brudziński w Tusku? – Powiedziałbym, taką polityczną wredotę, to jest taki wredek, który czerpie satysfakcję z czystej złośliwości – podsumował europoseł.

