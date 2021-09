PAP: Budka i Siemoniak oddali się do dyspozycji Tuska

Nieoficjalnie wiadomo, że to pokłosie obecności polityków na urodzinach dziennikarza RMF FM Roberta Mazurka, na których bawili się także m.in. prominentni politycy PiS-u. Tomasz Siemoniak jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, a Borys Budka szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, w którym PO jest główną siłą.

Polityczna śmietanka na urodzinach red. Mazurka

We wtorek „Fakt” opublikował zdjęcia polityków, którzy zamiast na posiedzenie Sejmu, podczas którego Marian Banaś przedstawiał sprawozdanie z działania NIK, udali się na imprezę organizowaną przez Roberta Mazurka. W urodzinach dziennikarza RMF FM wzięli udział m.in. Łukasz Szumowski, Janusz Cieszyński, Piotr Gliński, Michał Dworczyk, Jadwiga Emilewicz i Marek Suski, a także związani z opozycją: Borys Budka, Tomasz Siemoniak, Paweł Zalewski i Paweł Poncyliusz. Wśród gości byli także m.in.Paweł Kukiz, Marek Jakubiak i były prezydent Warszawy Paweł Piskorski.

Posłowie Lewicy na urodzinach Roberta Mazurka

Początkowo wydawało się, że na imprezie zabrakło polityków Lewicy. Dziennik „Fakt” ujawnił jednak, że zamiast na obrady Sejmu do warszawskiej restauracji udał się m.in. Marek Dyduch. Podczas imprezy polityk oddalił się na chwilę do pobliskiego parku, co nie umknęło uwadze działaczy Konfederacji.

