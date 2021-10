Wicerzecznik PiS zdradził przyszłość Kaczyńskiego w rządzie

Radosław Fogiel przyznał, że rekonstrukcja rządu nie obejmie Jarosława Kaczyńskiego, który ma zostać wicepremierem co najmniej do końca roku. Wicerzecznik PiS odniósł się też do Jarosława Gowina, który jego zdaniem „od dłuższego czasu wiosłował w przeciwnym kierunku niż reszta”.

Radosław Fogiel skomentował w Polsat News rozmowy związane z rekonstrukcją rządu. – Negocjacje w ramach Zjednoczonej Prawicy idą dobrze. W poniedziałek planujemy posiedzenie kierownictwa PiS, które patrząc optymistycznie w przyszłość, powinno te dotychczasowe ustalenia zaakceptować – ocenił wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Andrzej Duda popiera Kamila Borniczuka jako ministra sportu? Polityk PiS odnosząc się do możliwości objęcia przez Kamila Borniczuka stanowiska ministra sportu podkreślił, że Andrzej Duda silnie wspiera tę kandydaturę. Ma o tym świadczyć m.in. zdjęcie opublikowane przez Kancelarię Prezydenta. Fogiel dodał również, że o uszczupleniu swojego resortu wie Piotr Gliński, który jest członkiem ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Wicerzecznik PiS zabrał również głos ws. fotelu po Jarosławie Gowinie. Zaznaczył, że na listach spekulacyjnych pojawia się nazwisko Piotra Nowaka. Fogiel podkreślił, że były obecnie wicepremier chce odebrać głosy Prawu i Sprawiedliwości, a zupełnie co innego mówił swoim wyborcom dwa lata temu. – Od dłuższego czasu był w kontrze do własnego rządu i wiosłował w przeciwnym kierunku niż reszta załogi – powiedział polityk. Radosław Fogiel o Jarosławie Kaczyńskim w rządzie Fogiel zdradził również przyszłość Jarosława Kaczyńskiego w rządzie. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że prezes ugrupowania pozostanie co najmniej do końca roku, a odejście na wiosnę jest „bardzo niepewne”. Poseł PiS podsumował, że Kaczyński odejdzie wtedy, kiedy uzna, że jego misja w rządzie się skończyła i jego uwaga jest bardziej potrzebna np. w partii. Czytaj też:

„Najdroższy rząd w historii”? WP zapowiada rozrost ministerstw, powrót „Bizancjum”