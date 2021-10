„Wyborczy szwindel na Kongresie Nowej Lewicy”. Joanna Senyszyn pokazała kartę do głosowania

Na Kongresie Zjednoczeniowym Nowej Lewicy w warszawskiej Hali Expo faktem stało się połączenie Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wiosny w Nową Lewicę. Na czele formacji stanęli liderzy tworzących ją ugrupowań – Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Podczas kongresu działacze wyłonili także 14 wiceprzewodniczących: po siedmioro z każdej formacji.

Senyszyn zarzuca „wyborczy szwindel”

Posłanka Lewicy Joanna Senyszyn pokazała na Twitterze zdjęcie karty do głosowania, alarmując, że doszło do „wyborczego szwindlu” . Na czym miałby on polegać? Chodziło o uszeregowanie nazwisk. „Kandydaci na 14 wiceprzewodniczących (7 z SLD, 7 z Wiosny) wybrani przez Czarzastego i Biedronia wypisani alfabetycznie na początku karty do głosowania, a nieczarzastomyślni dopisani poniżej, żeby delegaci wiedzieli, kogo skreślać” – napisała.

Kim są wiceprzewodniczący Nowej Lewicy?

Z ramienia SLD wiceprzewodniczącymi zostali: dotychczasowi przewodniczący Anna Mackiewicz i Andrzej Szejna, prezydent Będzina Łukasz Komoniewski, były sekretarz generalny partii Marek Dyduch, szef mazowieckich struktur Arkadiusz Iwaniak, wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka oraz sekretarz klubu Lewicy Dariusz Wieczorek.

Przewodniczącymi z ramienia Wiosny zostali z kolei: szef klubu Krzysztof Gawkowski, wiceszefowie klubu Krzysztof Śmiszek i Beata Maciejewska, posłanki Anita Kucharska-Dziedzic i Joanna Scheuring-Wielgus, była warszawska radna Paulina Piechna-Więckiewicz oraz była wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka.

Podczas sobotniego kongresu liderzy Nowej Lewicy zarysowali plany programowe ugrupowania, a o szczegółach i kulisach można przeczytać w relacji „Wprost”.

