Pilny apel KE do polskich władz. Komisja grozi wezwaniami do zapłaty kar

Rzecznik Komisji Europejskiej Tim McPhie poinformował, że KE zwróciła się do polskich władz o pilne dostarczenie dowodu ws. zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Turowie, zgodnie z wyrokiem TSUE. Jeśli dowód nie wpłynie, to Komisja zacznie wydawać regularne wezwania do zapłaty kar.