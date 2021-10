„Mówiąc Wprost”. Wiceszef MON: Wracamy do zasadniczej służby wojskowej

28 października oficjalnie poinformowano o zawarciu umowy politycznej PiS ze stowarzyszeniem OdNowa RP Marcina Ociepy, byłego polityka Porozumienia. Jednym z punktów umowy ma być wspólny kandydat na prezydenta Warszawy w następnych wyborach samorządowych. Czy to sam Marcin Ociepa stanie w szranki z Rafałem Trzaskowskim w walce o prezydenturę Warszawy?

– Mamy z Jarosławem Kaczyńskim świetnego kandydata – przyznał w programie „Mówiąc Wprost” Marcin Ociepa, zaprzeczając jednak, że to on sam nim będzie.

– Zawarliśmy umowę o współpracy, o tym, że będziemy we wspólnym klubie podtrzymywać istniejący rząd, że będziemy także – chociaż szczegóły jeszcze będą przedmiotem rozmów – wspólnie występowali w kolejnych wyborach – wyjaśnił oficjalnie wiceminister obrony.

Marcin Ociepa: Wracamy do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

W minionym tygodniu szef Marcina Ociepy, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, razem z Jarosławem Kaczyńskim przedstawił zapisy nowej strategii dotyczącej obronności. Chociaż największą uwagę mediów przykuło to, czy prezes PiS drzemał podczas konferencji, to jednak zagadnienia poruszone na konferencji mogą mieć wpływ na wielu Polaków.

Szef MON ogłosił, że zwiększana będzie liczebność armii zawodowej. Czy to może być wstęp do powrotu do zasadniczej służby wojskowej, tak jak za dawnych czasów? Czy takie plany chodzą po głowach ministrów?

– Nie musimy się nad tym zastanawiać. Wracamy do zasadniczej służby wojskowej. Tyle że dobrowolnej. Każdy, kto będzie chciał być przeszkolonym i być do dyspozycji, to będzie mógł to zrobić. Nie ma natomiast planów przywrócenia obowiązkowego wymiaru zasadniczej służbie wojskowej. Nie ma na to raczej przyzwolenia społecznego – stwierdził Marcin Ociepa w programie „Mówiąc Wprost”.

Wiceminister był pytany także o swojego poprzedniego politycznego szefa. Marcin Ociepa należał bowiem do Porozumienia, którego liderem był (i pozostał, choć partia została bardzo osłabiona) Jarosław Gowin.

Od dłuższego czasu szef Porozumienia otwarcie krytykuje Polski Ład, czyli program, który rząd chce wprowadzić, a który zakłada m.in. zmiany podatkowe i może zaowocować okrojeniem funduszy dla samorządów. Robert Feluś w programie „Mówiąc Wprost” próbował poznać opinię byłego politycznego kolegi na temat zachowania Gowina.

Dlaczego, zdaniem Ociepy, Jarosław Gowin krytykuje Polski Ład?

– Najprawdopodobniej wpadł w to, przed czym go przestrzegałem. Wpadł w logikę totalnej opozycji. Przez tyle lat był w rządzie Zjednoczonej Prawicy, więc takie gwałtowne przejście na drugą stronę niechybnie będzie go prowadzić w kierunku takiego neofity, który jest opozycją, ale bardziej – stwierdził Marcin Ociepa w programie „Mówiąc Wprost”.

