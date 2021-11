Zamieszanie wokół filmu „Śmierć Zygielbojma”. Kidawa-Błońska uderza w Glińskiego: Tego nie było nawet w PRL

O filmie „Śmierć Zygielbojma” stało się głośno jeszcze przed wejściem produkcji do kin. Reżyser Ryszard Brylski odciął się od zamieszczonej w napisach końcowych informacji, z której wynikało, że pomysłodawcą filmu był minister kultury Piotr Gliński. – Wpis taki pojawił się ostatnio w pokazowych kopiach i chciałbym zaznaczyć, że jest on dla mnie zaskakujący i niezrozumiały – mówił Brylski. – W takiej sytuacji film zostaje zdegradowany do najgorszej kategorii kina – kina rządowej propagandy – ocenił.

Zamieszanie wokół filmu „Śmierć Zygielbojma”

Do słów reżysera odniósł się minister kultury Piotr Gliński. „Od początku byłem zaangażowany w powstanie filmu »Śmierć Zygielbojma«, jestem jego pomysłodawcą i cieszę się, że w końcu powstał” – napisał polityk na Facebooku. „Moja fascynacja tą historią trwała od dawna. Od kilku lat, już jako polityk, członek polskiego rządu odpowiedzialny za dziedzictwo narodowe, uważałem, że jest moim obowiązkiem doprowadzenie do tego, aby taki film, o innym polskim polityku, członku polskiego Parlamentu na uchodźstwie i jego historycznych czynach, powstał” – podkreślił Piotr Gliński.

Małgorzata Kidawa-Błońska: Tego nie było nawet w PRL

Stanowisko w sprawie zajęła Małgorzata Kidawa-Błońska. „W PiS panuje przekonanie, że dofinansowanie filmu upoważnia do jego zawłaszczania. Minister Gliński wpisał się do napisów końcowych filmu »Śmierć Zygielbojma« i okrzyknął pomysłodawcą. Wbrew reżyserowi Ryszardowi Brylskiemu. To nowa tradycja. Tego nie było nawet w PRL” – napisała na Twitterze.

Czytaj też:

Jakimowicz skrytykował wpis Wojciechowskiej ws. aborcji. Odpowiedziała: To nasza rzeczywistość