Joe Biden mianował go ambasadorem USA w Polsce. Kim jest Mark Brzezinski?

Mark Brzezinski jest prawnikiem i dyplomatą, a przede wszystkim wybitnym znawcą amerykańskiej polityki zagranicznej. Syn zmarłego w 2017 roku Zbigniewa Brzezińskiego, byłego doradcy ds. zagranicznych prezydenta Jimmy'ego Cartera, ukończył studia na University of Virginia School of Law w Charlottesville.

Był jednym ze stypendystów Fulbrighta, a podczas udziału w programie przebywał w Polsce. Wątek naszego kraju przewinął się także w jego pracy doktorskiej, której bronił na Uniwersytecie Oksfordzkim. Była ona poświęcona przeobrażeniom konstytucyjnym w Polsce.

Kandydat na ambasadora USA w Polsce ma na swoim koncie współpracę z dwoma amerykańskimi prezydentami. W latach 1999-2001 był doradcą Billa Clintona ds. Europy Wschodniej. W trakcie prezydentury George’a Busha studenci mogli słuchać jego wykładów na Columbia University. Z kolei w 2008 roku został doradcą Baracka Obamy w trakcie kampanii prezydenckiej. W 2011 roku przywódca Stanów Zjednoczonych mianował go ambasadorem w Szwecji.

Próba zablokowania nowego ambasadora USA?

Jak pisał Onet, przyjazd nowego ambasadora blokowały polskie władze, które nie chciały udzielić Markowi Brzezińskiemu tzw. agreement, czyli dyplomatycznej zgody na objęcie stanowiska ambasadora. Powodem miało być polskie obywatelstwo dyplomaty, którego ojciec przed II wojną światową był obywatelem RP.

Z ustaleń Onetu wynikało, że PiS powoływał się na ustawę o polskim obywatelstwie, według której obywatelem RP jest każda osoba, której co najmniej jedno z rodziców jest lub było Polakiem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która ma polskie obywatelstwo, ambasadorem być nie może. Władz nie przekonywało tłumaczenia Marka Brzezińskiego, że nigdy nie upominał się o polskie obywatelstwo ani nie czuje się Polakiem.

Wysłuchanie Brzezinskiego przed Senatem

4 sierpnia Joe Biden wyznaczył go do roli nowego przedstawiciela dyplomatycznego w naszym kraju.Teraz nowego ambasadora czeka jeszcze proces zatwierdzenia nominacji przez amerykański Senat. W środę 1 grudnia Mark Brzezinski brał udział w środę w wysłuchaniu przed amerykańskim Senatem. Kandydat na ambasadora zapowiedział m.in. kontynuację promocji naszych wspólnych zobowiązań, by wspierać fundamentalne swobody i praworządność jako niezbędne dla demokracji i centralne dla relacji USA-Polska.

Kandydat na ambasadora dodał, że jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych będzie działać na rzecz wzmacniania relacji obronnych z Polską, a także rozwoju Inicjatywy Trójmorza. Pytany o misję w Polsce podkreślił, że dla niego istotne będzie m.in. wspieranie niezależnych mediów i demokracji.

