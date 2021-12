Licznik za niewykonywanie decyzji TSUE bije. Robert Biedroń: To już 73 mln euro

Robert Biedroń w mediach społecznościowych opublikował grafikę, która została zatytułowana w następujący sposób: „Licznik kar bije”. „Tak, licznik bije – i słusznie wszyscy w Polsce powinniśmy bać się o stan domowych budżetów, bo nieodpowiedzialność PiS-u kosztuje nas coraz drożej – i to każdego dnia. Stan długu związanego z karami za ignorowanie poleceń Trybunału Sprawiedliwości UE to już 73 000 000 euro, a jutro będzie o półtora miliona euro więcej!” – napisał we wtorek 7 grudnia europoseł.

Robert Biedroń: PiS chyba liczy, że wszyscy o tym zapomnimy

W dalszej części wpisu opublikowanego na Facebooku Robert Biedroń przypomniał postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„20 września TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. 27 października TSUE ukarało Polskę za niewykonanie lipcowego polecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie zamrożenia funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Do momentu, aż rządzący dostosują się do decyzji, Polska będzie zmuszona płacić na rzecz Komisji Europejskiej 1 mln euro kary dziennej” – czytamy.

„PiS chyba liczy, że wszyscy o tym zapomnimy. I że zapomnimy o bilbordach, którymi PiS zalał kraj kilka miesięcy temu, zapowiadając miliardy dla miast i wsi w ramach KPO” – stwierdził Rober Biedroń.

Biedroń ostro recenzuje działania rządzących. „PiS pozbawia Polskę znaczenia na arenie międzynarodowej"

Polityk przytoczył również słowa Valdisa Dombrovskisa. „Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Valdis Dombrovskis, poinformował dziś, że zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy w tym roku jest mało prawdopodobne, bo warunkiem nieodzownym jest odzyskanie niezależności przez polskie sądownictwo, na co jak wskazuje zachowanie PiS, który skupia się na pogłębianiu przyjaźni z proputinowską i antyunijną skrajną prawicą,się nie zanosi” – napisał Robert Biedroń.

Europoseł gorzko recenzował również politykę prowadzoną przez Prawo i Sprawiedliwość. „PiS pozbawia Polskę znaczenia na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie osłabia naszą suwerenność, pozbawia nas międzynarodowych przyjaciół i pozbawia nas też kolejnych funduszy, jednocześnie sowicie wynagradzając z naszej wspólnej kasy kolejnymi stanowiskami i dotacjami swoich przyjaciół nacjonalistów i fanatyków” – stwierdził polityk.

„My nie zapomnimy i obiecuję, że będziemy naprawdę głośno przypominać o tym wszystkim przed wyborami, żeby nawet ci, którzy kiedyś zagłosowali na PiS mogli przemyśleć, co z tego wynikło także dla nich (bo wszyscy płacimy za masło 9 zł) i zmienić zdanie” – zakończył Robert Biedroń.

