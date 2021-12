Morawiecki złożył bożonarodzeniowe życzenia. „Pamiętajmy, że są osoby, dla których święta wyglądają inaczej”

Szef polskiego rządu tegoroczne życzenia bożonarodzeniowe skierował do służb, które na co dzień dbają o zdrowie i życie Polaków. – Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykle dla nas ważny. Świąteczne dni to dla wielu chwila wytchnienia i spotkania z ważnymi dla nas osobami, często dawno nie widzianymi. Dzięki pracy służb możemy ten czas spędzić bezpiecznie – podkreślił premier.

– Boże Narodzenie to czas rodzinnych spotkań. Pamiętajmy jednak, że są osoby, dla których święta wyglądają inaczej. To ludzie, którzy na co dzień dbają o to, abyśmy byli zdrowi i bezpieczni. Każdego dnia pełnią służbę, mierząc się z wieloma wyzwaniami i niebezpieczeństwami. Często z dala od swoich rodzin i najbliższych – nawet w święta – zaznaczył Mateusz Morawiecki.

Według premiera „codzienna praca służb – medyków, żołnierzy, policjantów, straży granicznej, straży pożarnej – sprawia, że w świąteczny czas możemy czuć się bezpiecznie”. – Dziękuję za Waszą ciężką pracę. Dziękuję za poświęcenie na rzecz naszego bezpieczeństwa i życzę spokojnych świąt – tak, abyście po powrocie do domu mogli cieszyć się wspólnymi chwilami w gronie najbliższych – powiedział szef polskiego rządu.

Święta Bożego Narodzenia. Czego Polakom życzy Jarosław Kaczyński?

Przy okazji świąt Bożego Narodzenia na oficjalnych profilach Prawa i Sprawiedliwości pojawiło się specjalne nagranie z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.

– Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, święta narodzin Chrystusa, święta nadziei. Nadziei, której dzisiaj potrzebujemy, bo z nadziei wyrasta siła. Nadziei i siły. Tego państwu życzę – powiedział prezes PiS.

Wicepremier przyznał, że obecnie zarówno w Polsce, jak i na świecie, mamy trudny czas. – Z każdego trudnego czasu można wyjść i my wyjdziemy, ale pod tym warunkiem, że będziemy głęboko wierzyć w to, że jesteśmy silnym i zjednoczonym narodem – stwierdził polityk.

