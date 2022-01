Solidarna Polska naciska na rząd. Partia Ziobry zaprezentowała nową uchwałę

„Solidarna Polska wzywa do wyjścia Polski z mechanizmów unijnej polityki klimatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)” – brzmi uchwała podjęta przez partię Zbigniewa Ziobry. To już kolejna forma nacisku tego ugrupowania na rząd, który SP tworzy wraz z m.in. PiS.

Od kilku dni trwa medialna ofensywa środowiska zgromadzonego wokół Solidarnej Polski. Zbigniew Ziobro krytycznie odniósł się m.in. do negocjacji, które Polska prowadzi z Unią Europejską, a których efektem miało być pozyskanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Politycy Solidarnej Polski, jako najzagorzalsi zwolennicy dalszej reformy wymiaru sprawiedliwości, nie są również skłonni do ustępstw w zakresie obowiązującego Polskę orzeczenia TSUE. TSUE nakazał bowiem Polsce likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, czego od pół roku nie jest w stanie wyegzekwować. Z tego tytułu na Polsce ciążą kary nałożone przez wspomniany organ. Zbigniew Ziobro w ostatnich dniach odciął się również od krytyki związanej z Polskim Ładem. O sztandarowym programie gospodarczym PiS mówił: – To sztandarowy projekt pana premiera. Zapewniał nas, że program został pieczołowicie przygotowany przez jego najlepszych ekspertów. Dlatego jesteśmy obecną sytuacją zaskoczeni i liczymy, że sprawa szybko się wyjaśni. Solidarna Polska wystąpiła z nową uchwałą Teraz na twitterowym koncie Solidarnej Polski pojawiła się uchwała partii w sprawie z mechanizmów unijnej polityki klimatycznej. „Solidarna Polska wzywa do wyjścia Polski z mechanizmów unijnej polityki klimatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)” – brzmi treść dokumentu. „SP oczekuje również podjęcia działań na rzecz realizacji celów klimatycznych i transformacji energetycznej w sposób zapewniający bezpieczeństwo kraju, ochronę obywateli i gospodarki” – czytamy dalej. Dwustronicowa uchwała zawiera szczegółowe wskazania, co jest problemem w kwestii transformacji energetycznej. Solidarna Polska zachęca przy tym do szukania sojuszników wśród innych państw UE. twitterCzytaj też:

Zarobki w KPRM bez limitu. Premier Mateusz Morawiecki zniósł granicę dodatków