Nowy pomysł Donalda Tuska na wybory. Szef PO zdał sobie sprawę z jednej rzeczy

Donald Tusk na weekendowej konwencji programowej Platformy Obywatelskiej powiedział, że partie opozycyjne dają mu do zrozumienia, że „nie są skłonne do budowania wspólnej listy”. Według byłego premiera to błąd. Również inny politycy PO optują za wspólną listą wyborczą, zwracając uwagę, że obecny sposób dzielenia mandatów premiuje większe partie.

Informatorzy „Gazety Wyborczej” podają jednak, że Tusk zdał sobie sprawę, że „ofensywa miłości, nawet najdelikatniejsze namawianie do jedności może wywołać agresje u tych, którym poparcie jest zabierane”. Istnieje również niebezpieczeństwo, że ze względu na rywalizację z szefem Platformy Obywatelskiej po wyborach może być ciężko złożyć koalicję, ze względu na animozje.

Donald Tusk ma nowy pomysł na wybory. Problemy z Szymonem Hołownią i Lewicą

Jeden z polityków PO wskazuje m.in. za zachowania Szymona Hołowni, który prowadzi normalne i konstruktywne rozmowy, a potem w internecie uderza w Tuska. – Do pewnego momentu można to tolerować – mówi jedna z osób w Platformie Obywatelskiej. Były premier miał się również zorientować, że dla Lewicy sposobem identyfikacji będzie ostry sprzeciw wobec liberalizmu i „atak na Balcerowicza”.

Słowa Tuska z konwencji mają oznaczać, że PO będzie otwarta na propozycję. Jednym z elementów „koalicji chętnych” może być np. tworzenie płaszczyzn współdziałania jak ruch kontrolujący uczciwość wyborów. Politycy Platformy Obywatelskiej mają również liczyć na uspokojenie dyskusji na zasadzie: skoro nikt już nikogo nie „przymusza” do współpracy, to nie ma powodu, aby się oburzać.

