PiS musi znaleźć wybawców, a opozycja wyciągnąć asa z rękawa. Najlepiej powodzi się Konfederacji

Sytuacja na scenie politycznej rodzi całą serię pytań. I to dla każdego, kto bierze udział w walce o władzę. Kilka ostatnich sondaży pokazuje, że problemy nie ominą nikogo. No może oprócz Konfederacji, ale o tym później. Dynamika ukazana w sondażach powoduje, że partie muszą się przygotować na nowe scenariusze i zacząć szukać trwałych sojuszy. Podziały, które narosły przez ostatnią dekadę skutecznie to utrudniają.

Seria problemów ujawniona w sondażach

Ostatni dzień stycznia, United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”: 33,2 proc. ankietowanych chce głosować na PiS, 26,1 proc. na KO, 10,6 na Polskę 2050, na Lewicę 6,2 proc., a na PSL-Koalicją Polską 6 proc. 5,8 proc. zgarnęła wówczas Konfederacja, a 12,1 proc. odpowiadających uznało, że nie wiedzą jeszcze, na kogo oddać swój głos.