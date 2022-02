Europosłowie PiS przygotowali projekt rezolucji wzywający do zablokowania Nord Stream 2

Do europosłów Prawa i Sprawiedliwości został rozesłany projekt rezolucji wzywający do zablokowania Nord Stream 2 autorstwa Anny Zalewskiej i Zdzisława Krasnodębskiego. W dokumencie wezwano Komisję Europejską, aby „podjęła wszelkie dostępne jej środki, w tym instrumenty prawne zgodne z traktatami, w celu doprowadzenia do natychmiastowego anulowania gazociągu Nord Stream 2”.

Co zawiera projekt rezolucji?

Eurodeputowani PiS przekonują, że „oddanie do użytku kolejnego gazociągu z Rosją tylko pogłębiłoby zależność Europy od tego konkretnego dostawcy energii, naruszając tym samym zasady Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego”. Jednocześnie w projekcie rezolucji znalazło się wezwanie do „stanowczego przeciwstawienia się dalszemu uzależnieniu państw członkowskich Unii Europejskiej od dostaw gazu ziemnego z Federacji Rosyjskiej rządzonej przez reżim Putina, zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń i w obliczu poważnego zagrożenia wojną w Europie, wynikającym z dalszej ekspansji Rosji na Ukrainie”.

Anna Zalewska i Zdzisław Krasnodębski zaproponowali, aby „UE surowo potępiła naruszenia przez Federację Rosyjską prawa międzynarodowego, w tym porozumień mińskich, polegające na uznaniu niepodległości tzw. republik ludowych Doniecka i Ługańska, a następnie militarnej inwazji na obwody Ukrainy”.

Projekt ma zostać oficjalnie złożony w Parlamencie Europejskim w czwartek 24 lutego.

