Kowalski kontra Myrcha. „Nikt bardziej nie wspierał Putina niż Tusk”

W ostatnim wydaniu programu Woronicza 17 politycy rozmawiali m.in. o nieformalnym szczycie przywódców UE, który odbył się w Wersalu. – Tego typu decyzje zapadają w duchu jednomyślności na forum UE. Polska przedstawiała tutaj konkretne rozwiązania – powiedział Marcin Przydacz pytany o brak ostatecznych uzgodnień dotyczących zakazu handlu rosyjskimi surowcami energetycznymi.

– To ma znaczenie fundamentalne i Polska wykonuje tu rewelacyjną pracę tłumacząc Europie, dlaczego ta presja na Rosję jest konieczna. Ze względu właśnie na tą całą grozę codziennego mordowania tysiąca cywilów przez Rosję. Natomiast Niemcy oczywiście próbują udawać, że Rosja nie niszczy idei przyszłości Europy – odparł Swiatoslaw Jurasz z rządzącej partii Sługa Narodu, deputowany Rady Najwyżej Ukrainy.

Myrcha o błędach Niemiec

Prowadzący program w TVP zapytał Arkadiusza Myrchę, dlaczego Holandia, Niemcy oraz inne kraje UE nie popierają tego rozwiązania. – Niemcy płacą teraz frycowe za swoją dość naiwną politykę energetyczną. Nie można odciąć z dnia na dzień gazu z Rosji, bo nie mają przygotowanych alternatyw. To jest konsekwencja błędnej polityki mam wrażenie wszystkich rządów niemieckich od wielu, wielu lat – komentował polityk KO.

– Trzeba obie zadać pytanie, kto z polskich polityków doprowadził do tego, że Władimir Putin, Kreml zarabiał miliardy dodatkowych pieniędzy na robieniu deali również z Polską. W latach 2007-2014 tym politykiem był Donald Tusk – ripostował Janusz Kowalski.

– Pytanie jest do PO: dlaczego nie wyrzuciliście do tej pory z funkcji szefa Platformy Obywatelskiej największego sojusznika Władimira Putina w III RP, niejakiego pana Donalda Tuska? – zastanawiał się polityk Solidarnej Polski.

Kowalski oskarża Tuska

Według parlamentarzysty „Donald Tusk walczył z Lechem Kaczyńskim, który napisał cały program dywersyfikacji dostaw energii do Polski”. – Pierwszymi decyzjami Donalda Tuska było wstrzymanie Baltic Pipe (mielibyśmy od 10 lat Baltic Pipe wybudowane), fatalna umowa gazowa z Rosją (zwiększył o 2 mld metrów sześciennych dostawy gazu do Polski. Podając dzisiaj rękę Donaldowi Tuskowi podajecie dzisiaj rękę temu politykowi, który doprowadził do tego, że Gazpromowi umorzono miliard złotych. I za te pieniądze dzisiaj te bomby, które spadają na Ukraińców, właśnie budował Putin – komentował.

Zdaniem Janusza Kowalskiego hipokryzja polityków Platformy Obywatelskiej jest niewyobrażalna. – Zacznijcie na litość boską od siebie. Wyrzućcie tego człowieka, Donalda Tuska z partii. Ten facet powinien być całkowicie poza polityką, to jest persona non grata. Nikt bardziej nie wspierał Władimira Putina niż Donald Tusk. Nie bądźcie dzisiaj hipokrytami. Chcecie zrobić coś dobrego dla siebie, to bądźcie w końcu uczciwi i wyrzućcie tego człowieka poza nawias politykiem – stwierdził.

– Proszę w tej swojej fobii na punkcie pana premiera Donalda Tuska znać umiar, w sposób obiektywny patrzeć na wszystkie fakty, a nie tylko na te, które po prostu pana interesują – odpowiedział Arkadiusz Myrcha.

