Jak w tej chwili wygląda sytuacja na froncie? Amerykanie przekazali najnowsze informacje o przebiegu walk

Jak powiedział dziennikarzom wyroki rangą urzędnik USA do spraw obrony, w toczącej się wojnie między Ukrainą i Rosją siły ukraińskie „skutecznie uderzyły w rosyjskie zdolności logistyczne i zdolności potrzebne do utrzymywania dostaw zasobów”. Wskazał, że Amerykanie widzieli przykłady tego podczas ataku ukraińskiej armii na rosyjski konwój, który znajduje się pod Kijowem. – Ukraińcy, jak cały czas mówiłem, byli tu dość kreatywni. Nie dążą po prostu do obniżenia zdolności bojowych czołgów i pojazdów opancerzonych oraz zestrzeliwania samolotów, chociaż robią to wszystko, ale także celowo próbują utrudnić i uniemożliwić Rosji utrzymanie odpowiedniego zaopatrzenia – powiedział przedstawiciel administracji USA w czasie briefingu.

Wojna na Ukrainie. Oddziały rosyjskie „w martwym punkcie”

Jak przekazał, „prawie wszystkie” oddziały rosyjskie na Ukrainie „pozostają w martwym punkcie”. Według niego, rosyjskie siły przemieszczające się w kierunku Kijowa, w tym niesławny konwój znajdujący się na północ od miasta, nie poczyniły znacznego postępu w ciągu weekendu. Zaznaczył jednak, że Amerykanie widzą, jak Rosja próbuje przegrupowywać się, przemieszczając wojska na północ od Kijowa. Urzędnik przekazał, że w martwym punkcie pozostają także ataki na Czernichów i Charków, ale Rosjanie rozdzielili siły w tym rejonie wysłali około 50-60 pojazdów w kierunku miasta Izium, prawdopodobnie w celu zablokowania przepływu sił ukraińskich z zachodniej części kraju. Wskazał też, że Ukraina nadal broni Mariupola, ale miasto pozostaje odizolowane. Rosyjskie wojska nie zbliżyły się też do Mikołajewa, skąd mogłyby skierować swoje siły na Odessę lub na północ w kierunku Kijowa.

100 proc. wojsk już na terenie Ukrainy

– Nadal uważamy, że Rosjanie nie osiągnęli przewagi powietrznej nad całą Ukrainą – powiedział dziennikarzom przedstawiciel amerykańskiej administracji. Zaznacz jednak, że Rosjanie mają w tym obszarze więcej zasobów. Urzędnik oświadczył też, że Rosja rozmieściła już na Ukrainie 100 proc. wojsk, które Putin zgromadził przy granicy.

Urzędnik odniósł się też do rosyjskiego ataku na ośrodek szkoleniowy w Jaworowie, w pobliżu granicy z Polską. Przekazał, że to miejsce nie było wykorzystywane do przekazywania amerykańskiej pomocy wojskowej, a w chwili uderzenia nie było tam żadnych amerykańskich żołnierzy.

