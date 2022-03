Wojna na Ukrainie. Zdaniem ekspertów Putin nie zrezygnuje szybko ze swoich planów

Opublikowany w niedzielę raport Ośrodka Studiów Wschodnich jest podsumowaniem kilkunastu dni rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Eksperci zajęli się w nim nie tylko podsumowaniem działań wojennych, lecz także analizą sytuacji politycznej wokół wojny. Ich wnioski nie napawają optymizmem.

Wojna na Ukrainie. Głównymi celami pozostają miasta

Analitycy OSW wskazują, że rosyjska ofensywa wciąż oparta jest na atakach na największe ukraińskie miasta. „Na większości obszaru działań walki nabrały charakteru pozycyjnego, a zdecydowaną większość sił skupiono wokół dużych miast: Kijowa, Czernihowa, Charkowa, Mariupola i Mikołajowa. Strona ukraińska organizuje skuteczną obronę, lecz agresor odniósł pewne sukcesy (zajęcie Wołnowachy i wschodniej części Mariupola” – czytamy.

Kolejnymi miastami, miastami które mogą zostać oblężone są Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr, będące największymi ośrodkami miejskimi w najbardziej uprzemysłowionej części Ukrainy. Eksperci uważają, że armia rosyjska w najbliższych dniach będzie się skupiać głównie na froncie wschodnim. „Przy zachowaniu obecnego stosunku sił walczących stron za wątpliwe należy uznać, by rosyjskie działania na prawobrzeżnej Ukrainie rozwijano w najbliższym czasie w kierunku zachodnim” – podkreślono w raporcie.

Kreml liczy również na działania nastawione na przeciąganie na swoją stronę ludności cywilnej. W obwodzie chersońskim trwają przygotowania do przeprowadzenia referendum, w którym obywatele mieliby zdecydować o utworzeniu tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej. „Agresor bezskutecznie próbuje wymusić na lokalnych politykach deklarację gotowości do współpracy. Świadczy to o nieumiejętności szybkiego wykorzystania rezultatów operacji wojskowej, a co za tym idzie – o fiasku FSB w organizowaniu pracy agenturalnej” – zaznaczają autorzy dokumentu.

Wojna na Ukrainie. Kijów wciąż stawia na rozwiązania polityczne

Przy jednoczesnym organizowaniu twardej obrony przed atakami wrogich wojsk, władze Ukrainy w dalszym ciągu prowadzą dialog ze stroną rosyjską. Zdaniem ekspertów OSW świadczy to tym, że Kijów wciąż nie porzucił nadziei na znalezienie skutecznych rozwiązań politycznych. Analitycy wskazali, ze celem tych działań jest przede wszystkim umiędzynarodowienie procesu negocjacyjnego i doprowadzenie do trwałego zawieszenia broni.

W ocenie przedstawicieli OSW, trudno jednak przypuszczać, że jakiekolwiek porozumienie zostanie osiągnięte w najbliższym czasie. „Moskwa nie wysłała dotąd jakichkolwiek sygnałów świadczących o rezygnacji z żądań, zaś Kijów konsekwentne odmawia kapitulacji” - podkreślają.

Rząd Ukrainy prowadzi również kampanię komunikacyjną, w której dominującym motywem jest plan odbudowy kraju po wojnie oraz pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych dramatu Ukraińców. „Ukraińska Prokuratura Generalna prowadzi dochodzenia w 1717 sprawach karnych i wzywa obywateli, którzy byli świadkami lub ofiarami zbrodni, do dostarczania organom ścigania dowodów” – czytamy.

