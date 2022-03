Stoltenberg zapowiedział nadzwyczajny szczyt NATO. Biden przyleci do Europy

Nadzwyczajny szczyt NATO poświęcony wojnie na Ukrainie zaplanowany został na 24 marca. W miesiąc po rosyjskiej inwazji przywódcy krajów członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego spotkają się w kwaterze głównej, by przedyskutować kwestie dotyczące agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej, okazać wsparcie dla Ukrainy i wzmocnić swój potencjał obronny oraz odstraszający. „W tym krytycznym czasie Ameryka Północna i Europa muszą nadal stać obok siebie” – podkreślał w Tweecie Jens Stoltenberg.

We wspomnianym wydarzeniu swój udział zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Biały Dom potwierdził, że w przyszłym tygodniu polityk uda się do Europy i okaże wsparcie dla Ukrainy. Dołączy do liderów NATO w Brukseli. Sekretarz prasowa Białego Domu Jen Psaki zapowiedziała, że prezydent będzie upewniał sojuszników o „żelaznym zaangażowaniu” w gwarancje natowskie.

Biden spotka się także z Radą Europejską

– Dołączy także do zaplanowanego szczytu Rady Europejskiej, by przedyskutować wspólne obawy dotyczące Ukrainy, a uwzględniające transatlantyckie wysiłki mające na calu obciążenie ekonomicznymi kosztami Rosji, zapewnienia wsparcia humanitarnego na dotkniętych przemocą i zaadresowania innych wyzwań związanych z konfliktem – oświadczyła.

