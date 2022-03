Senat nie zgłosi poprawek do rządowej ustawy mimo „setek zastrzeżeń”. Powodem „krwawa dłoń Władimira Putina”

W Senacie miała miejsce konferencja prasowa z udziałem liderów demokratycznej większości w izbie wyższej. Dotyczyła ona ustawy o obronie Ojczyzny. Mamy dziesiątki, jak nie setki zastrzeżeń do tej ustawy i ona bezwzględnie będzie wymagała poprawiania, natomiast kierując się priorytetem bezpieczeństwa ojczyzny i wymogami chwili, gdzie wojna jest u bram, podjęliśmy wspólnie decyzję, że zdecydujemy się tę ustawę przekazać Sejmowi bez poprawek – mówił Tomasz Grodzki.

Oznacza to, że ustawa będzie mogła zostać podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Marszałek Senatu wyraził nadzieję, że rząd dotrzyma obietnicy, a zapewnienia, że przepisy po wejściu w życie będą w sposób ciągły poprawiane, nie będą pustymi słowami. Grodzki podkreślił, że jeśli się tak nie stanie, to Senat i tak znajdzie sposób, aby poprawić ustawę. – To gest kierowany dobrem Ojczyzny – mówił.

Ustawa o obronie Ojczyzny trafi do podpisu Andrzeja Dudy. Senat nie zgłosi poprawek

Michał Kamiński tłumaczył, że większość w Senacie zawsze kierowała się polskim patriotyzmem. – Ojczyzna jest ważniejsza niż jakiekolwiek partyjne spory. Dlatego Senat ze swoją demokratyczną większością zachowa się tak, jak wymaga tego polski interes narodowy – zaznaczył polityk PSL-Koalicji Polskiej. Niezależny senator Krzysztof Kwiatkowski wyjaśnił, że „krwawa dłoń Władimira Putina wyciągnięta po ziemie ukraińskie powoduje, że ta ustawa będzie przyjęta bez poprawek”.

Jacek Bury z Polski 2050 zwrócił uwagę, że na etapie prac w Sejmie większość sejmowa przyjęła część poprawek opozycji. – W czasie, kiedy Polska jest zagrożona, kiedy waży się los wielu Polek i Polaków w naszym kraju, ich bezpieczeństwo, nie czas na jakieś podziały i granie polityką – zaznaczył senator. Polityk podsumował, że izba wyższa „wykaże się dobrą wolą”.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Władimir Putin: Rosja i tak spełni cele swojej operacji wojskowej