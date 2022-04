Najnowszy sondaż. Spory spadek poparcia PiS-u, duży wzrost KO

Z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia Zet wynika, że Prawo i Sprawiedliwość cieszy się obecnie największym poparciem wśród wyborców. Partia Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na 34,2 proc. poparcia. Wynik oznacza jednak, że PiS straciło w ciągu miesiąca 3,2 punktu procentowego.

Prawo i Sprawiedliwość z największym poparciem w sondażu. Koalicja Obywatelska odrabia straty

Stratę do największego rywala zmniejszyła za to Koalicja Obywatelska, na którą by zagłosowało 26,2 proc. badanych, co oznacza wzrost o 3,4 pkt proc. Coraz bardziej zagrożona jest pozycja na podium Polski 2050. Na ugrupowanie Szymona Hołowni chęć oddania głosu zadeklarowało 8,3 proc. ankietowanych. To spadek o 2,6 pp. miesiąc do miesiąca.

Kolejne miejsce w sondażu partyjnym zajęła Konfederacja z wynikiem 7,8 proc., co oznacza wzrost o 3,7 pp. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym pod koniec ubiegłego miesiąca. W Sejmie znalazłaby się również Lewica, którą wskazało 6,3 proc. respondentów, o 0,9 pp. mniej niż w poprzednim badaniu

Sześć partii w Sejmie. PSL-Koalicja Polska przekracza próg wyborczy w najnowszym badaniu

Wzrost poparcia o 0,4 pp. spowodował, że próg wyborczy z wynikiem 5,3 proc. przekroczyłoby również PSL-Koalicja Polska. O 0,8 pp. spadła liczba niezdecydowanych, która wyniosła 11,9 proc.

Badanie przeprowadziła w dniach 30-31 marca 2022 r. sondażownia Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Radia Zet, metodą wywiadów telefonicznych (CATI). Wyniki porównano z badaniem z dnia 1 marca 2022 roku.

