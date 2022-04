Biedroń skomentował słowa Orbana. „W pana programie nie mogę przeklinać”

W środę 6 kwietnia premier Orban po głośnym zwycięstwie Fideszu w wyborach parlamentarnych pojawił się na konferencji prasowej. Zapewniał, że jego kraj „nie będzie miał trudności” z opłaceniem rosyjskiego gazu w rublach i zrobi to, jeśli Moskwa o to poprosi. Podważał tym samym jednogłośne stanowisko UE ws. Rosji.

Podczas konferencji prasowej Viktor Orban był też pytany o wstrząsające zdjęcia z Buczy i dowody na zbrodnie popełniane przez Rosjan na Ukrainie. Świadczyły o tym m.in. zdjęcia satelitarne firmy Maxar. „Wszystkie przypadki trzeba dokładnie zbadać. Żyjemy w takich czasach, kiedy nie możemy wierzyć nawet temu, co widzimy na własne oczy” – zacytował odpowiedź Orbana politolog Dominik Hejj.

Biedroń o Orbanie: Jest koniem trojańskim Putina w UE

Poproszony o skomentowanie tych słów Robert Biedroń zaznaczył, że cisną mu się na usta nieparlamentarne słowa. – W pana programie nie mogę przeklinać – stwierdził. – To jest obrzydliwe. Orban to facet, który jest koniem trojańskim Putina w Unii Europejskiej. Kompletnie nie rozumie, z jakim horrorem mamy do czynienia. Jest cynikiem, politykiem wykorzystującym tę sytuację w Ukrainie do robienia interesów ze zbrodniarzem wojennym. Ma krew na rękach dzieci, kobiet, niewinnych ludzi – mówił.

Biedroń przypomniał, że polskie władze mają niebezpiecznie bliskie kontakty z Węgrami. – Orban był najbliższym sojusznikiem Kaczyńskiego albo nadal z nim jest, bo nie wierzę w tę zmianę – podkreślał. – To bardzo niebezpieczna sytuacja, w której taki Orban połączy w pewnym momencie siły z Le Pen, Salvinim, Kaczyńskim i naprawdę zdemolują nam Europę – ostrzegał.

Biedroń: Kaczyński nie potępił jednoznacznie słów Orbana

– Duda nie ma nic do gadania, nawet Morawiecki nie ma nic do gadania, a Jarosław Kaczyński nie potępił jednoznacznie słów Orbana. Nie odnosi się do dziwnego zachowania Orbana – dodawał polityk Lewicy. – Politycy PiS chwalą Obrana, mówią, że to jest wielki przyjaciel PiS, to jest szaleństwo – oceniał. Tłumaczył, że Polska powinna uświadomić partnerów z UE, przed jakim zagrożeniem stoimy, ale obecny rząd ma „słabe zaufanie na Zachodzie”. – Gdyby ten rząd nie bratał się z Obranem, Salvinim, to miałby inną kartę przetargową, dzisiaj jest w narożniku – oceniał.

