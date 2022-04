Trump nazywa wojnę na Ukrainie „ludobójstwem”. Stwierdził tak, krytykując... Bidena

W wywiadzie dla prawicowej stacji Fox News Donald Trump komentował pracę swojego następcy, Joe Bidena. Jego zdaniem obecny prezydent nie sprawdza się w tej roli. Zarzucił mu m.in. doprowadzenie do rekordowo wysokiej inflacji. – A teraz dodajmy do tego wydarzenia w Ukrainie. To ludobójstwo – rzucił Trump.

Choć chciał uderzyć w swojego politycznego przeciwnika, paradoksalnie Trump stanął po jednej stronie z Joe Bidenem. Dzień wcześniej obecny prezydent Stanów Zjednoczonych oskarżył bowiem Władimira Putina o ludobójstwo.

– Wasz rodzinny budżet, wasza zdolność do napełnienia baku, nie powinny zależeć od tego, że dyktator wypowiada wojnę i popełnia ludobójstwo na drugim końcu świata – mówił Joe Biden w Menlo w stanie Iowa. To pierwszy raz, kiedy prezydent USA używa tak ostrych słów do opisania sytuacji w atakowanej przez Federację Rosyjską Ukrainie. Do tej pory amerykańska administracja unikała tego sformułowania, mówiąc o potrzebie mocniejszych dowodów.

Nie jest to jednak nowość dla Trumpa, który działania Rosjan na Ukrainie określał już nawet mianem „Holokaustu”. Zapewniał też, że gdyby on był prezydentem, to do żadnej wojny w tym kraju by nie doszło. Warto odnotować, że mimo wszystko Donald Trump zmienił zdanie na temat konfliktu na wschodzie Europy. Wcześniej nazywał Putina „bardzo sprytnym”, a jego manewr z uznaniem niepodległości republik w Donbasie oceniał jako „genialny”.

