Prezydent Zełenski rozmawiał z kanclerzem Scholzem. Zdradził tematy

Wołodymyr Zełenski poinformował na Twitterze o kolejnej rutynowej rozmowie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Przekazał, że wśród tematów poruszanych przez polityków znalazło się wsparcie dla ukraińskiej obrony, współpraca w sektorze energetycznym i zwiększenie sankcji na rosyjskiego agresora.

Prezydent Ukrainy podkreślił, że jego rodacy doceniają wysoki poziom dialogu z Niemcami i ich wsparcie w ciężkich chwilach narodu ukraińskiego. Tweeta w ciągu niecałych dwóch godzin polubiło blisko 10 tys. użytkowników Twittera, podało go dalej ponad 1200 internautów.

W stosunkach ukraińsko-niemieckich można w ostatnim czasie zaobserwować wyraźne ocieplenie. To spora zmiana w stosunku do sytuacji z połowy kwietnia, kiedy prezydent Niemiec Frank-Walter Steimeier przybył z oficjalną wizytą do Polski, a dzień później chciał udać się na Ukrainę. Plan ten spalił na panewce, gdyż wizyty Steinmeiera nad Dnieprem nie życzył sobie prezydent Wołodymyr Zełenski.

Zbyt przyjazna polityka względem Rosji

Powód takiego afrontu dyplomatycznego był oczywisty. Ukraiński przywódca chciał dać wyraz swojej dezaprobacie dla spolegliwej polityki Steimeiera wobec Rosji na przestrzeni ostatnich lat.

Wystarczy wspomnieć, że prezydent Niemiec odegrał niepoślednią rolę w negocjacjach dot. budowy gazociągu Nord Stream 2, który zagrażał bezpieczeństwu energetycznemu Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainy i Polski.

„Nord Stream 2 był ewidentnym błędem”

Zresztą, sam Steinmeier miał świadomość, że obrany przez niego kurs okazał się fatalny w skutkach. Przykładem jest choćby jego wypowiedź z 4 kwietnia.

– Moje obstawanie przy Nord Stream 2 było ewidentnym błędem. Stawialiśmy na budowę mostów, w które Rosja już nie wierzyła i przed którymi ostrzegali nas nasi partnerzy (...) Mamy pewne sprawy do przemyślenia, w których popełniliśmy błędy – podsumował prezydent Niemiec.

Przełom w stosunkach niemiecko-ukraińskich

Paul Ronzheimer, zastępca redaktora naczelnego niemieckiego dziennika „Bild”, poinformował w czwartek 5 maja, że Steinmeier i Zełenski odbyli przełomową rozmowę telefoniczną. Jej owocem ma być zapoczątkowanie nowego etapu stosunków niemiecko-ukraińskich.

– Strony zgodziły się zostawić przeszłość za sobą, aby skupić się na przyszłej współpracy – skomentował w rozmowie z „Bildem” rzecznik prasowy prezydenta Zełenskiego.

