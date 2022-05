Gdzie jest burza? IMGW wydaje ostrzeżenia. Sprawdź radar i mapę burzową

W czwartek 12 maja wpływ na pogodę we wschodniej i południowej Polsce będzie miał aktywny front chłodny. W związku z tym w rejonie kraju w godzinach południowych możliwe są gwałtowne burze. Przed frontem do Polski nadal będzie napływać bardzo ciepłe i niestabilne powietrze polarne morskie.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla ośmiu województw. Pomarańczowe alerty będą obowiązywać w skrajnych powiatach woj. lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed burzami z gradem

Z kolei ostrzeżenia 1. stopnia wydano dla pozostałych regionów Lubelszczyzny, Podkarpacia i Małopolski oraz części woj. śląskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz całego Podlasia.

Prognozowanym burzom miejscami mogą towarzyszyć ulewne opady deszczu. Miejscami może spaść nawet do 25 mm wody. Z kolei porywy wiatru w pewnych obszarach mogą nawet osiągać 95 km/h. Lokalnie spodziewany jest też grad. Dojdzie do sporych różnic jeśli chodzi o temperaturę maksymalną. Nad morzem wyniesie ona jedynie 13 stopni Celsjusza, w centrum termometry pokażą 23 kreski, a na Podkarpaciu nawet 28 st. C.

Gdzie jest burza? Sprawdź mapę i radar burzowy

W zależności od regionu alerty obowiązują w przedziale czasowym od godz. 16 do godz. 21. Aktualny stopień i długość ostrzeżeń IMGW można śledzić na stronach Instytutu. Dodatkowo na mapie burzowej online można zobaczyć, gdzie jest burza. Radary burzowe pokazują błyskawice online w czasie rzeczywistym.

