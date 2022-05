Posłowie zdecydowali. Projekt zmian w Konstytucji będzie procedowany

W czwartek odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek o jego odrzucenie złożył Robert Kropiwnicki (KO). W wieczornym głosowaniu za wnioskiem o odrzucenie projektu głosowało 191 posłów, przeciw było 233, a od głosu wstrzymało się 29 posłów. Tym samym Sejm skierował projekt do komisji finansów publicznych oraz komisji obrony narodowej w celu dalszego rozpatrzenia.

Zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość projekt zmiany w Konstytucji RP zakłada modyfikację art. 2016 ust. 5 ustawy zasadniczej i dodania art. 234a. Chodzi o możliwość przejęcia przez Skarb Państwa własności, która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji, a także niewliczanie wydatków na obronę ojczyzny do długu publicznego. Przejęty majątek miałby w całości być spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainie.

Winnicki o propozycji zmian: "pisowski skok na kasę"

Wniosek zmian w konstytucji uzasadniał w Sejmie szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. – Musimy być przygotowani na trudniejsze czasy. Musimy mieć elastyczność w działaniu – podkreślał minister, odnosząc się do wyłączenia z limitu długu wydatków na obronność. Poseł Michał Jach oznajmił, że klub PiS w pełni popiera projekt i apelował do opozycji o jego poparcie.

Przeciwko projektowi opowiedziały się wszystkie kluby opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050, Koalicja Polska-PSL, Konfederacja i Porozumienie. – Projekt jest zwykłą ściemą. (...) Uważamy że ta zmiana jest niepotrzebna. Jest pozorna. Nagle przypomnieliście sobie o konstytucji – grzmiał w Sejmie Robert Kropiwnicki z KO.

– To nie jest ustawa o pieniądzach na armię, to jest kolejny pisowski skok na kasę. Wy nie wiecie, jak robić porządnie polską armię, bo gdybyście wiedzieli to PGZ nie miałaby siódmego prezesa. Wstyd, że pasiecie się na spółkach zbrojeniowych, nie prezentując żadnej sensownej strategii – krytykował propozycję PiS Robert Winnicki z Konfederacji.

Szanse na wprowadzenie zmian proponowanych przez PiS są nikłe, bo partia rządząca nie dysponuje wymaganą większością i nie może liczyć na wsparcie opozycji w tej sprawie.

Czytaj też:

„Jesteście troglodytami”, „Kolejny pisowski skok na kasę”, „zwykła ściema”. Opozycja nie zgadza się na zmianę konstytucji