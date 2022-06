Co z rekonstrukcją rządu? Jednoznaczne stanowisko Piotra Müllera

Kiedy Jarosław Kaczyński odejdzie z rządu? To jedno z najczęściej zadawanych pytań w ostatnich tygodniach. Wszelkie spekulacje przeciął sam wicepremier i przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Polityk w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej oznajmił, że zakończył swoją misję w rządzie, a jego rezygnacja miała zostać przyjęta przez premiera Mateusza Morawieckiego, a także zaakceptowana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jarosław Kaczyński złożył rezygnację. Rzecznik rządu komentuje

We wtorek 21 czerwca została zorganizowana konferencja prasowa z udziałem rzecznika rządu i ministra rozwoju i technologii. W drugiej części wydarzenia, pojawiło się pytanie o rezygnację Jarosława Kaczyńskiego z funkcji wicepremiera. Jeden z dziennikarzy zapytał, dlaczego o zmianie w rządzie poinformował prezes PiS, a nie premier.

– To pana premiera Kaczyńskiego dotyczy, on sam składa rezygnację. To nie jest odwołanie, dymisja ogłaszana przez premiera, tak jak w przypadku dymisji innych członków Rady Ministrów, tylko to jest rezygnacja. Dobrowolna rezygnacja premiera Kaczyńskiego i w związku z tym w takiej formie się to odbywa. Rzadko kiedy akurat w takiej formie rozstają się ministrowie. Zazwyczaj jest tak, że faktycznie to pan premier dymisjonuje ich, a tutaj jest po prostu rezygnacja przez samego premiera Kaczyńskiego – powiedział Piotr Müller.

Rzecznik rządu odpowiedział również na pytanie, czy można się spodziewać kolejnych zmian w rządzie. – Jeżeli chodzi o zmiany w składzie Rady Ministrów to poza tą, która w tej chwili została zakomunikowana, odbędą się jeszcze inne zmiany, ale o nich będziemy informować w stosowanej porze, ale faktycznie dotyczą i ministra Hoffmana i ministra Błaszczaka – przekazał polityk.

Przypomnijmy – wcześniej pojawiły się spekulacje, że nowym wicepremierem i szefem Komitetu ds. bezpieczeństwa zostanie Mariusz Błaszczak. Z kolei zastępca szefa KPRM i sekretarz komitetu Zbigniew Hoffmann ma zostać powołany na ministra, któremu będzie podlegał bieżący nadzór nad Komitetem.

