Kabaret Neo-Nówka ostro o rządzie i wyborcach PiS. W sieci wrze

Budzący kontrowersje występ miał miejsce podczas Festiwalu Kabaretu w Koszalinie, a wydarzenie było transmitowane przez Telewizję Polsat. „Założony we Wrocławiu Kabaret Neo-Nówka pod przewodnictwem Romana Żurka przygotował skecz, którego akcja rozegrała się w grudniu. W ciepły, wigilijny wieczór między ojcem a synem toczyła się ostra rozmowa m.in. o spadek po dziadku. Okazało się jednak, że ten ma zupełnie inne plany” – brzmiała zapowiedź występu.

Noe-Nówka kpi z rządu

Rozmowa zeszła jednak szybko na tematy polityczne. Widzowie zobaczyli pełną wulgaryzmów satyrę zbudowaną wokół krytyki obecnego rządu, wyborców PiS i Telewizji Polskiej. Jest m.in. mowa o „wywaleniu 70 mln na wybory kopertowe”, „tępej propagandzie w TVP”, czy „Ostrołęce, CPK, Turowie i innych przewałkach”.

„Nowa wersja skeczu «Wigilia» jest już dostępna na naszym kanale YT. Wiemy, że nie wszyscy zrozumieją przesłanie tego skeczu i wywoła on skrajne emocje. Jednak nie możemy udawać, że nic się nie dzieje” – napisali komicy na Facebooku.

Burza w sieci

Skecz rozgrzał internautów. Jedni chwalą go, a inni krytykują za wulgarny język i pogardliwy stosunek do wyborców PiS. Występ jest też komentowany przez dziennikarzy oraz polityków, zarówno opozycji jak i PiS. „Dzisiaj w kabarecie wystarczy na serio powiedzieć, jak jest” – napisał Maciej Lasek z PO. „Władza, która walczy z kabaretem, jest nie tylko śmieszna, ale i skończona..”. – to z kolei komentarz Marcina Kierwińskiego.

Na kabaret zwrócił też uwagę rzecznik PiS. „Nadrabiam TT po weekendzie. Trochę nie wierzyłem, że opozycja robi inbę o kabaret, który jedyne czym zasłynął, to bezbectwo tak wielkie, że zbanowali pół Twittera. Ale już rozumiem to zaangażowanie, przecież ten «skecz» to dosłowny zapis wystąpienia każdego polityka PO w mediach” – skomentował Radosław Fogiel.

„Solorz zawsze idealnie wyczuwał wiatr zmian”

Część osób zwraca też uwagę, że występ był transmitowany przez Polsat. Stacja nie zdecydowała się jednak na udostępnienie materiału na swoim kanale na Youtube'ie, choć inne występy tam umieszczono. „Zygmunt Solorz zawsze idealnie wyczuwał wiatr zmian w polityce. Wygląda jakby powoli zaczął przestawiać wajchę..”. – napisał na Twitterze Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski.

