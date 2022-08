UE zawiesza porozumienie wizowe z Rosją. Szef polskiego MSZ mówi o szczegółach

Podczas nieformalnego spotkania w Pradze ministrowie spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej porozumieli się ws. zawieszenia umowy wizowej z Rosją. Jak zaznaczał wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell, Rosjanom będzie trudniej dostać wizy, zapłacą też więcej za wjazd do krajów UE. Po spotkaniu szef polskiego MSZ Zbigniew Rau przyznał, że jest zadowolony z rozmów. – Mamy wspólne ustalenia Rady do Spraw Zagranicznych, które są tożsame ze stanowiskiem, które państwa bałtyckie, Finlandia i Polska wypracowały wczoraj – mówił na briefingu prasowym.

Minister zaznaczał, że „rzecz dotyczy wiz, które będą wydawane w przyszłości przez wszystkie kraje UE”. – Przywileje się skończyły – podkreślił. Wyjaśniał również, że wiza będzie kosztować Rosjan nie 30, ale 80 euro. Do tego będą musieli złożyć więcej dokumentów i czekać o wiele dłużej. – Prowadzi to do sytuacji, kiedy, tak jak niektóre państwa już zdecydowały, faktycznie wizy turystyczne nie będą wydawane w poprzedniej formule. Praktycznie, statystycznie ich nie będzie – tłumaczył.

Jak poinformował, ministrowie zajęli się również kwestią już wydanych i ważnych wiz Schengen. – Taka wiza pozwala jej posiadaczowi przekraczać granicę strefy Schengen dowolną ilość razy w każdym miejscu – zaznaczał. – W okołounijnych ustaleniach, zgodnie z naszymi postulatami, mamy zapis uznający, że państwa, przede wszystkim graniczące z Rosją bądź z Białorusią, są uprawnione (...) do radykalnego ograniczenia wstępu obywateli Federacji Rosyjskiej na ich terytorium. Ale to zostało pozostawione do decyzji państw narodowych – przekazał szef MSZ. Jak dodał, Polska, państwa bałtyckie i Finlandia takie rozwiązania już wprowadzają.

