Spór w środowisku KO. Budka: Pani Ochojska nie jest członkiem PO

W ubiegłym tygodniu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów, składająca się z trzech rzędów drutu kolczastego, ma stanąć na całej długości granicy polsko-rosyjskiej. Decyzja o budowie płotu zapadła po pojawieniu się doniesień o otwarciu lotniska w Kaliningradzie dla lotów z Bliskiego Wschodu i krajów Afryki Północnej.

Powstaje zapora na granicy z Kaliningradem

Budowa ogrodzenia budzi duże emocje. Inicjatywę zdecydowanie skrytykowała m.in. europosłanka PO Janina Ochojska, która znana jest z ostrej oceny działań polskiego rządu i Straży Granicznej w związku z kryzysem na granicy polsko-białoruskiej. „Czy Pan i rząd @pisorgpl zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na «zaporę» na granicy PL-BY po to żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze” – napisała na Twitterze w reakcji na zapowiedź budowy umocnień.

Janina Ochojska kontra Borys Budka

Od wypowiedzi Ochojskiej odciął się na antenie Polsat News szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. – Będziemy zawsze stać na straży polskich granic. Pani Ochojska nie jest członkiem PO. Tego typu inwestycje będą zbadane przez nas pod kątem gospodarności – powiedział polityk PO. – Powinniśmy robić wszystko, by uszczelniać naszą granicę, zwłaszcza z Obwodem Kaliningradzkim, bo Rosja jest dzisiaj wielkim niebezpieczeństwem dla całej Europy – dodał Budka.

Ochojska nie pozostawiła wypowiedzi byłego przewodniczącego PO bez komentarza. „Czy @bbudka boi się tematu migracji? Że spadną mu słupki? Czy nie rozumie, że to @Straz_Graniczna i służby specjalne powinny kontrolować KTO przechodzi przez granice PL? A co z przestrzeganiem prawa i pushbackami? Co ma do tego moje nieczłonkostwo w PO? Mur? Kolejny” – napisała europosłanka na Twitterze.

