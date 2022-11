Patryk Jaki przekonuje, że Polacy są „dyskryminowani”. „Tylko dlatego, że bronią Bogą”

Patryk Jaki wygłosił w Parlamencie Europejskim kolejne płomienne przemówienie. Tym razem europoseł przekonywał, że Polska i Polacy są dyskryminowani przez unijnych polityków. – Jak zwykle, szanowni państwo, w raporcie o walce z dyskryminacją wśród wielu słusznych postulatów promujecie prawdziwą dyskryminację – mówił Jaki. – Na przykład odwołując się do raportu o praworządności, rzekomej, gdzie jak państwo bardzo dobrze wiecie jest wprost napisane, że to co mogą robić w wymiarze sprawiedliwości jedne państwa, inne nie mogą – przekonywał.

– Sami piszecie, dlaczego. Dlatego, że mają gorszę kulturę i gorszą tradycję. Co to jest jak nie rasizm? – pytał Jaki. – A dyskryminacja finansowa całego narodu, Polski, pod wymyślonymi zarzutami, tylko dlatego, że ludzie wybierają tam inaczej, że ludzie są bardziej konserwatywni, bronią tradycyjnych wartości, bronią Boga, wolności religijnej, prawdziwej definicji płci. Tylko dlatego są dyskryminowani – mówił dalej europoseł.

Następnie Patryk Jaki zwrócił się bezpośrednio do obecnych na sali deputowanych. – To proszę państwa, jeżeli chcecie walczyć z prawdziwą dyskryminacją, to atakowanie narodu za inne poglądy jest tego absolutną i wypełniającą definicją. Dlatego zanim będziecie potępiać innych, najpierw warto zwrócić uwagę na siebie – podsumował.

Postęp w sprawie KPO?

Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy, choć niedawno pojawiły się doniesienia o kolejnych postępach w negocjacjach między Polską a KE. W środę 9 listopada minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą. Ich rozmowa miała dotyczyć KPO, a jak zaznaczyła później na Twitterze komisarz, może być oceniana pozytywnie.

„Odbyliśmy konstruktywną dyskusję z polskim ministrem do spraw Unii Europejskiej Szymonem Szynkowskim vel Sękiem. Rozmawialiśmy o niezależności sądownictwa w Polsce, zwłaszcza w kontekście sądowych kamieni milowych w KPO” – pisała Jourova w mediach społecznościowych. „To był krok w dobrym kierunku i nie mogę doczekać się kontynuacji dialogu. Kamienie milowe, na które zgodził się polski rząd, muszą zostać spełnione w całości. Jesteśmy gotowi wspierać polskie wysiłki, zmierzające do osiągnięcia tego celu” – oświadczyła.

