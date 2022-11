Wybory w USA. Demokraci obronili Senat. „Ogromny impuls” dla Joe Bidena

8 listopada w Stanach Zjednoczonych zorganizowano tzw. midterm elections czyli wybory połówkowe. Pojedynek demokratów i republikanów jest bardzo zacięty. Amerykańskie media informują jednak o wynikach z kolejnych stanów, które są dobrymi wiadomościami dla Partii Demokratycznej. CNN podaje, że w stanie Nevada reelekcję uzyska demokratka Catherine Cortez Masto. Według stacji po podliczeniu wyników z 98 proc. komisji Cortez prowadzi nad republikaninem Adamem Laxaltem o 0,7 punktu procentowego, czyli o ponad 6,5 tys. głosów.

To oznacza, że Partia Demokratyczna będzie miała w 100-miejscowym Kongresie co najmniej 50 głosów – tyle, ile obecnie. Taka liczba mandatów pozwala na utrzymanie większości, ponieważ w przypadku remisu decydujący wpływ ma wiceprezydent Kama Harris, która jest jednocześnie przewodniczącą izby. Poza tym niewykluczone, że partia Joe Bidena zdobędzie 51. mandat. Może to zagwarantować wygrana dotychczasowego senatora Raphaela Warnocka w Georgii, gdzie głosowanie odbędzie się 6 grudnia.

„Ogromny impuls” dla Joe Bidna

Jak zauważa CNN, zachowanie kontroli nad Senatem to „ogromny impuls” dla prezydenta Joe Bidena na pozostałe dwa lata jego kadencji. Z kolei agencja Associated Press zauważa, że demokraci „odparli republikańskie próby odzyskania izby”, dzięki czemu „utrudnili udaremnienie programu Bidena”. – Wiele zrobiliśmy i zrobimy jeszcze więcej dla narodu amerykańskiego – powiedział lider większości senackiej Chuck Schumer. – Naród amerykański odrzucił, zdecydowanie odrzucił, antydemokratyczny, autorytarny, paskudny i dzielący kierunek – dodał.

Wciąż ważą się losy Izby Reprezentantów, gdzie obecnie demokraci mają zapewnione 204 mandaty, a republikanie 211. Nie wiadomo, kto zdobędzie pozostałe 20 z 435 mandatów. Do zapewnienia większości potrzeba 218 głosów w Izbie Reprezentantów. NBC News ocenia, że w tym wyścigu faworytami są republikanie, jednak mają szansę na zdobycie jedynie 3 mandatów przewagi.

