Polska podąży drogą Japonii? Zbigniew Ziobro wskazał, w czym mamy przewagę

Zbigniew Ziobro pojawił się w Katowicach pod kopalnią „Wujek”, gdzie złożył wieniec pod pomnikiem ku czci górników poległych w grudniu 1981 roku. Minister sprawiedliwości podczas konferencji prasowej tłumaczył, że „polskie górnictwo to nie tylko sentyment i wspomnienia, ale też przyszłość Polski”. Ziobro przekonywał, że „górnictwo może być nowoczesne, a energetyka oparta na górnictwie może być supernowoczesna”.

Lider Solidarnej Polski jako przykład podał Japonię, która jest trzecią gospodarką świata i „w odróżnieniu od Unii Europejskiej nie postawiła na wiatraki i fotowoltaikę jako główne źródło pozyskiwania energii, tylko na węgiel”. – Nie ma kopalni, nie ma węgla, tylko kontraktuje ten węgiel w Indonezji oraz Australii i postawiła 23 wielkie, nowoczesne elektrownie węglowe i w ten sposób zdecydowała się poprzez nowoczesną, ekologiczną technologię dostarczać energię – wyjaśniał Ziobro.

Zbigniew Ziobro o węglu. Wskazał Japonię jako przykład

Zdaniem ministra sprawiedliwości takie zachowanie pokazuje, że „są różne drogi, a Polska tym się różni od Japonii, że jesteśmy krajem, który stoi na węglu”. Ziobro kontynuował, że mamy gigantyczne złoża i nie musimy od nikogo kupować. Lider Solidarnej Polski wyjaśniał, że w tym roku byliśmy do tego zmuszeni przez „nierozumną, ideologiczną politykę Unii Europejskiej”.

– To są mity, bajki dla dzieci, że wystarczy wybudować wiatraki, fotowoltaikę i będzie rozwiązany problem energetyki w Polsce. Nie ma kraju w Europie, gdzie jest większa liczba wiatraków, fotowoltaiki jak Niemcy. A mimo to znalazły się w gigantycznym kryzysie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Jak nie świeci słońce i jak nie wieje wiatr, to nie ma prądu, a nie ma dzisiaj współczesna cywilizacja technologii gromadzenia prądu – podsumował.

