PiS publikuje nowy spot. „Naszym obowiązkiem jest przestrzec obywateli przed Tuskiem”

Za niecały rok czekają nas wybory parlamentarne. Najpewniej niezmiennie dwiema głównymi siłami ubiegającymi się o głosy obywateli będą Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska, a kampania skupi się na potyczce tych dwóch partii. PiS już dzisiaj publikuje spot, w którym uderza w rządy Donalda Tuska i porównuje je do swoich.

Partia rządząca publikuje również listę rozwiązań, które wprowadziła w 2022 roku. Lista ta ma zostać przedstawiona parlamentarzystom PO. – Jeżeli sami nie mają pomysłów, to chcielibyśmy, żeby nam nie przeszkadzali i uczyli się od nas, zapoznali się z tym kompleksowym pakietem rozwiązań dla polskich obywateli – mówił na konferencji rzecznik PiS

PiS publikuje nowy spot

– Spotykamy się dzisiaj w ważnej sprawie, ponieważ w gąszczu codziennych informacji bardzo często umykają nam te, które są niezwykle ważne, o działalności PiS, o tym, co udało się zrobić w ostatnich tygodniach, miesiącach dla polskich obywateli – komentował Rafał Bochenek.

Polityk podkreślił, że działacze partii rządzącej chcą pokazać różnice między rządami swoimi i poprzedników. – Będziemy chcieli państwu pokazać zasadniczą różnicę, jak z kryzysem, z którym mieliśmy do czynienia w 2010, 2011 roku radził sobie rząd PO i PSL, a jak z kryzysem tym, który dzisiaj wszechogarnia świat, Europę, dotyka Polskę, radzi sobie rząd PiS – stwierdził.

twitter

Pod koniec konferencji prasowej Rafał Bochenek ostrzegał przed powrotem PO do władzy. – Naszym obowiązkiem jest przestrzec obywateli przed Tuskiem i jego powrotem. Pokazać, że kto raz oszukał, może oszukać również i drugi raz – skomentował po emisji spotu rzecznik PiS. - To nie jest tak, że to było dawno i nieprawda, jak bardzo często mówią politycy Platformy Obywatelskiej. Ta rzeczywistość może się w Polsce powtórzyć – podsumował.

Czytaj też:

Kaczyński opowiedział „żart” o Tusku. „Pewnie przedstawi się jako kobieta”Czytaj też:

Sondaż. Tylko Konfederacja ze wzrostem poparcia, Polska 2050 poza podium