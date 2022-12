Karol III przymknie oko na wyznania Harrego i Meghan? Ma o nich wspomnieć w świątecznym orędziu

Na platformę Netflix trafiły trzy kolejne odcinki dokumentu o księciu Harrym i Meghan Markle. Para opowiedziała w nim o kulisach swojej decyzji w sprawie opuszczenia rodziny królewskiej. Sussexowie podkreślili, że zdecydowali się na ten krok, ponieważ po nagonce ze strony mediów chcieli opowiedzieć, jak cała historia wyglądała z ich punktu widzenia.

Karol III ma wspomnieć o Harrym i Meghan

W najnowszych odcinkach Harry przyznał, że jego relacje z bratem nie należą do najlepszych. Wnuk królowej Elżbiety II stwierdził m.in. że William miał zazdrościć popularności jego żonie. Ujawnił też kulisy słynnego spotkania w Sandringham.

Serwis mirror.co.uk, powołując się na źródła, ustalił, że Karol III ma wspomnieć w swojej bożonarodzeniowej przemowie o Harrym i Meghan, mimo ogromnych napięć, jakie towarzyszą premierze na Netfliksie. Król wygłosi swoje pierwsze przemówienie w Boże Narodzenie, 25 grudnia. Według źródeł Karol III ma zignorować rozłam, do którego doszło w rodzinie królewskiej, i skupić się na próbach zainspirowania do działania Brytyjczyków, którzy zmagają się z różnymi trudnościami.

Pierwsze orędzie nowego króla

„Król będzie chciał wykorzystać swoją pierwszą 10-minutową transmisję, aby spróbować pobudzić i zainspirować kraj borykający się z licznymi problemami i trudnościami, a także zwrócić się do innych narodów Wspólnoty Narodów” – twierdzi źródło. Według rozmówców w orędziu pojawi podnoszące na duchu i optymistyczne przesłanie, które przez lata kierowała do Brytyjczyków królowa Elżbieta II. Ma być „lekko” i „świątecznie”. Według źródła Karol III jest „wystarczająco mądry i doświadczony, by wiedzieć, jak trzymać się jak najdalej od spraw rodzinnych”, tak samo jak – jako król – musi trzymać się z daleka od komentowania wydarzeń politycznych.

„Jestem pewien, że król Karol poświęci trochę czasu, aby zastanowić się nad fenomenalnymi osiągnięciami swojej matki i ogromnym dziedzictwem, jakie pozostawiła” – powiedział rozmówca serwisu mirror.co.uk.

Para książęca zostanie zaproszona na Boże Narodzenie?

Kilka dni temu „The Daily Telegraph” informował, powołując się na swoje źródła, że książę Harry i jego żona zostaną zaproszeni na koronację króla Karola III. Lista gości ma zostać sporządzona w nadchodzących miesiącach, ale informator wspomnianej gazety przekazał, że „wszyscy członkowie rodziny będą mile widziani”. – Król kocha obu swoich synów – przekazano.

