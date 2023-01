Książę Harry się doigrał. Irański reżim wykorzystał jego wyznanie

Nie cichną komentarze po premierze autobiografii księcia Harry'ego. W „Spare” syn króla Karola III ujawnił między innymi jak wyglądają jego relacje z bratem Williamem, jak wpłynęła na niego śmierć matki księżnej Diany, odsłonił kulisy przygotowań do ślubu z Meghan Markle oraz podzielił się historiami ze swojej młodości. Pojawiły się też wątki, które mają o wiele poważniejszy ciężar gatunkowy.

Książę Harry przyznał się do zabicia 25 osób w Afganistanie

Sensację wzbudziło wyznanie Harry'ego dotyczące jego służby w brytyjskiej armii. Książę przyznał, że w czasie pobytu na misji w Afganistanie zabił 25 osób. Stwierdził, że „nie było to coś, co napełniało go satysfakcją”, ale zaznaczył że się „tego nie wstydzi”. „Nie myślałem o tych 25 jako o ludziach. To były figury szachowe usunięte z szachownicy. Złych ludzi wyeliminowano, zanim oni mogli zabić tych dobrych ludzi” – czytamy w książce. „Większość żołnierzy nie wie dokładnie, ilu zabitych ma na swoim koncie. W warunkach bojowych często strzela się instynktownie. W erze helikopterów Apache i laptopów wszystko, co robiłem w trakcie dwóch tur służby, zostało zapisane i oznaczone” – napisał książę.

Iran wykorzystał wyznanie księcia

Wyznanie Harry'ego wykorzystała już propaganda Iranu. W serii wpisów na Twitterze irańskie ministerstwo spraw zagranicznych zareagowało na krytykę ze strony Wielkiej Brytanii wyrażoną w związku z egzekucją obywatela Iranu i Wielkiej Brytanii, oskarżonego przez Teheran o szpiegostwo na rzecz Brytyjczyków. Były wiceminister obrony Alireza Akbari został stracony w weekend. Jego rodzina zaprzeczyła w rozmowie z „The Guardian” zarzutom i stwierdziła, że mężczyzna był torturowany i został zmuszony do przyznania się do przestępstw, których nie popełnił.

„Brytyjski reżim, którego członek rodziny królewskiej postrzega zabicie 25 niewinnych ludzi jako usunięcie figur szachowych i nie żałuje tej sprawy, oraz ci, którzy przymykają oko na te zbrodnie wojenne, nie są w stanie pouczać innych o prawach człowieka” – oświadczyło irańskie MSZ. Stwierdzono też, że oburzenie brytyjskiego rządu po zabiciu Akbariego było „oznaką ich unikania i pogwałcenia prawa”. „Ingerencja Wielkiej Brytanii w bezpieczeństwo narodowe Islamskiej Republiki Iranu spotkała się ze zdecydowaną reakcją irańskiego wywiadu i wymiaru sprawiedliwości” – czytamy w kolejnym wpisie.

twitter

Harry w ogniu krytyki

Książę Sussex został ostro skrytykowany przez brytyjskich wojskowych za ujawnienie liczby osób zabitych w Afganistanie. – Harry był głupim chłopcem, mówiąc to, co powiedział, ale nie ma to przełożenia na to, co robi Iran – skomentował w rozmowie z „The Sun” były Pierwszy Lord Morski, admirał Lord West. Pułkownik Richard Kemp, były brytyjski dowódca wojsk w Afganistanie, stwierdził, że Harry „powinien wziąć pełną odpowiedzialność za dostarczanie amunicji do morderczej machiny propagandowej irańskiego reżimu”. Z kolei były dowódca Królewskiej Marynarki Wojennej kontradmirał Chris Parry przyznał, że Iran wykorzystuje księcia do celów propagandowych.

