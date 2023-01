Ostra reakcja po wypowiedzi Sikorskiego. „W takie rzeczy może wierzyć tylko idiota”

Na antenie Radia Zet Radosław Sikorski powiedział, że tuż po wybuchu pełnowymiarowej wojny w Ukrainie rząd PiS mógł rozważać wzięcie udziału w rozbiorze zaatakowanego przez Rosję kraju. – Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny, gdy wszyscy nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. Gdyby nie bohaterstwo Zełenskiego i pomoc Zachodu, to różnie mogło być – ocenił były szef polskiej dyplomacji.

Tłumacząc swoją wypowiedź, Radosław Sikorski podkreślił, że „chodziło mu o budowanie antyeuropejskiej koalicji”. D„ość przypomnieć, że już wiedząc od Amerykanów o rosyjskich planach agresji polski premier spotykał się w Warszawie i Madrycie z przedstawicielami prorosyjskich radykałów z całej Europy na czele z Viktorem Orbanem i Marine Le Pen” – wyjaśnił europoseł Koalicji Obywatelskiej.

Wojna w Ukrainie. Burza po słowach Sikorskiego

W rozmowie z Polsat News o budowanie antyeuropejskiej koalicji Joanna Kluzik-Rostkowska zapytała Pawła Jabłońskiego. – To jest dla mnie niezrozumiałe, jak można być tak cynicznym. Wy budowaliście koalicję z Angelą Merkel, najbardziej prorosyjskim politykiem w Europie. – Po 19 listopada, gdy przyjechała szefowa amerykańskiego wywiadu i powiedziała wam, że będzie wojna, to jest ten moment, w którym powinniście przemyśleć całą rzecz, a nie brnąć dalej – odpowiedziała polityk Koalicji Obywatelskiej.

Wiceszef MSZ ostro skrytykował wypowiedź Radosława Sikorskiego. – Tak się tłumaczy, że w zasadzie potwierdza, to co sam mówił, że w zasadzie powiedział prawdę. Gdzie jest geneza tego, że on w takie rzeczy wierzy – ja nie wiem. W takie rzeczy, że Polska chciała dokonać rozbioru Ukrainy, może wierzyć tylko idiota. Nie wiem czemu wielu polityków PO zaczyna to powtarzać. Jeśli chcecie być partią idiotów to jest państwa wybór, ale nie bądźcie partią idiotów pożytecznych dla Kremla – stwierdził polityk Prawa i Sprawiedliwości dodając, że „jego zdaniem europoseł KO nie jest idiotą”.

– On ma pewien kompleks, że o nim musi być głośno – powiedział. – Ja oczekuję od kogoś, kto jest biegły w dyplomacji, by nie używał takich słów – zakończyła dyskusję Joanna Kluzik-Rostkowska.

