Kto zastąpi Andrzeja Dudę i Mateusza Morawieckiego? Były szef MSZ wskazał kandydatów

Witold Waszczykowski w rozmowie z Wirtualną Polską wskazał wiodący temat zbliżającej się kampanii wyborczej. Były szef polskiej dyplomacji przyznał, że polityka zagraniczna zazwyczaj nie odgrywa w naszym kraju znaczącej roli. Waszczykowski podkreślił jednak, że w obliczu wojny w Ukrainie powinno się to zmienić.

Witold Waszczykowski w superlatywach o Mariuszu Błaszczaku. „Autor sukcesów PiS”

Były szef MSZ poruszył w tym kontekście rolę Mariusza Błaszczaka, jako jednej z potencjalnych twarzy kampanii. Zdaniem Waszczykowskiego minister obrony narodowej ma takie predyspozycje, ale nie wie, czy takie są jego ambicje. – Z drugiej strony, jest postrzegany jako autor sukcesów polskich w obszarze bezpieczeństwa. W naturalny sposób to powinno nieść go do dalszych sukcesów politycznych – mówił europoseł PiS.

Były szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Beata Szydło również jest lokomotywą wyborczą Prawa i Sprawiedliwości. – Ona może być twarzą nie tylko tej kampanii, ale być może także kolejnej kampanii, prezydenckiej – skomentował Waszczykowski. Były szef MSZ dodał, że zgodnie z rekomendacjami kierownictwa swojej partii stara się być aktywny przed wyborami parlamentarnymi, mimo jego problemów zdrowotnych.

Europoseł PiS: szukanie kompromisu z KE za wszelką cenę okazało się dużym, politycznym błędem

Waszczykowski w kontekście innych tematów związanych z kampanią wyborczą ocenił, że kwestia KPO nie będzie miała wpływu na Prawo i Sprawiedliwość. Europoseł PiS tłumaczył, że Polacy pogodzili się już z myślą, że pieniędzy nie ma i może nie być. Waszczykowski powiedział, że „szukanie kompromisu z Komisją Europejską za wszelką cenę okazało się dużym, politycznym błędem”. – Jesteśmy dziś w pułapce, ostatecznie mamy z tego tylko problemy – podsumował.

